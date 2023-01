No han pasado ni 48 horas desde que Shakira lanzara su último single, BZRP Music Sessions #53, con Bizarrap, y ya ha hecho historia. Tan solo unas horas después de que se publicara su canción, se convirtió en viral y en todo un fenómeno social. De hecho, incluso la sociedad estaba dividida en dos: en aquellas personas que apoyaban a la de Barranquilla y las que la criticaban por ir contra el padre de sus hijos y su nueva pareja, Clara Chía. Desde la publicación del hit, la colombiana no se había pronunciado sobre cómo se encontraba. Hasta ahora. Lo ha hecho echando, si se puede, más leña al fuego.

Gracias al increíble @bizarrap , @SonyMusicLatin y a mi maravilloso equipo y grupo de mujeres guerreras que caminan a mi lado. Esto va para todas las mujeres que me enseñaron que cuando la vida te tira limones amargos no queda otra que hacer limonada. pic.twitter.com/YegQ8MUXi6 — Shakira (@shakira) January 13, 2023

Shakira ha roto su silencio con un mensaje envenenado

La cantante del ‘Waka Waka’ ha agradecido tanto a su equipo como a Bizarrap y a sus seguidoras las grandes cifras que ha conseguido en menos de dos días. Lo ha hecho a través de Twitter donde ha escrito lo siguiente: «Gracias al increíble Bizarrap, Sony y a mi maravilloso equipo y grupo de mujeres guerreras que caminan a mi lado. Esto va para todas las mujeres que me enseñaron que cuando la vida te tira limones amargos no queda otra que hacer limonada».

Shakira ha logrado posicionarse en el número de 1 de canciones más escuchadas de Spotify. Más allá de las cifras que ha conseguido, con las que además se podría haber embolsado la friolera cantidad de 2 millones de dólares en menos de 48 horas. Sin lugar a dudas, la letra de su canción tiene más razón que un Santo: «Las mujeres no lloran, las mujeres facturan». Y la cantante está facturando mucho dinero en su venganza al que fue su pareja, Gerard Piqué. Pero no únicamente está feliz por el beneficio económico que está consiguiendo, sino porque ha recibido mucho apoyo por parte de los compañeros de profesión.

Vídeo: Europa Press

El que fuera futbolista del FC Barcelona escuchaba la canción desde San Francisco, hasta donde se había trasladado para ver un partido de la NBA. A miles de kilómetros de todo el revuelo que había en España causado por la canción de su ex. Sin embargo, Gerard Piqué ya ha regresado a Barcelona. Mientras que Shakira publicaba su tuit, él llegaba a su domicilio de la Ciudad Condal cometiendo una grave infracción al estar con el móvil en la mano mientras entraba a casa. El deportista quería filmar a toda la prensa que se encontraba en las inmediaciones de su domicilio. Se desconoce si está en proceso de tomar medidas legales por la canción de la de Barranquilla.

Gerard Piqué se pronunció tras la canción: «La vida puede ser maravillosa»

Está previsto que en torno a las 9 horas de esta noche, Piqué haga un directo relacionado con su nuevo proyecto, Kings League Infojobs. Este puede ser el momento perfecto para responder o lanzar alguna pullita o indirecta hacia su ex. Algo que ya hizo en sus primeras palabras tras escuchar la canción: «La vida puede ser maravillosa», escribía en sus redes sociales. Quien todavía no se ha pronunciado ha sido su novia, Clara Chía. La joven prefiere mantenerse cauta y alejada a todas las polémicas relacionadas con el ex matrimonio.