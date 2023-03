Shakira, pillada llorando en una tienda de Nueva York

Shakira ha sido pillada llorando en una tienda de Nueva York, imágenes impactantes que demuestran que no pasa por un buen momento.

Shakira mostró su versión más guerrera en su actuación musical en el programa de Jimmy Fallon. La artista cantó y dejó boquiabiertos a millones de espectadores que fueron testigo de ello, incluidos a sus hijos, a quienes se pudo ver a un lado del plató entonando un éxito de su madre. Pues bien, en ese viaje ha enseñado, sin querer, otra cara, una tristeza que muchos daban por hecho que había abandonado. La colombiana ha sido pillada en una tienda de Nueva York llorando y dejando brotar todos sus sentimientos. Lejos de querer esconder el dolor, la cantante se ha desahogado con una mujer y, aunque la conversación no ha trascendido, queda claro que era un tema que le tocaba la vena sensible. En las imágenes que te ofrecemos a continuación, Shakira 'escondida' tras una gorra negra y ropa informal se confiesa mientras solloza y se limpia sus lágrimas con sus propias manos, imagen impactante que ahora copa titulares.

Shakira fue a una tienda de M&M's en Nueva York después de su actuación en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Se la vio conmovida en la tienda mientras hablaba con un fan. ❤️ pic.twitter.com/dPsv4izEZe — Teleritmo ( @TeleritmoTv) March 12, 2023

"Shakira fue a una tienda de M&M's en Nueva York después de su actuación en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Se la vio conmovida en la tienda mientras hablaba con un fan", escribe 'Teleritmo', medio que ha hecho públicas las imágenes. En un rincón de una tienda de Tim Square, Shakira se deja llevar, algo que no es de extrañar teniendo en cuenta que horas antes había hablado sobre Piqué y sobre la separación que tanto dolor le produjo. "Había tenido un año muy duro después de mi separación y escribir esta canción fue muy importante para mi. Es una manera sana de canalizar mis emociones", confesó en el espacio de televisión anteriormente citado.

Si bien Shakira rompió su silencio en televisión, quien también ha aprovechado para hablar de sus sentimientos es su ex. Piqué ha concedido una entrevista, donde habla sobre la madre de sus hijos y donde dice que "querer es dejar marchar". "Estoy bien. La frase 'cuando te haces mayor, querer es dejar marchar. No era una frase preparada, en mi vida estaban pasando muchas cosas. Cada uno toma las decisiones que considera", ha respondido cuando le preguntaban por su salida del FC Barcelona. Justo su retirada coincidió con tiras y aflojas con Shakira, con quien firmó un acuerdo con el que poner fin a una guerra interminable, especialmente por lo que competía a sus hijos. Meses después de todo aquello, el exfutbolista asegura estar feliz y tranquilo, ya que no añora cosas de su vida anterior como, por ejemplo, su pasado en el campo de fútbol.

Y, aunque Shakira nunca ha escondido que el punto y final de su historia de amor con Piqué fue difícil de superar, lo cierto es que no solo le preocupa cómo está su corazón. La artista también está preocupada por la evolución de su padre, al igual que de su futuro en Miami, un viaje que se está retrasando más de lo esperado. Aunque se esperaba que hiciera las maletas después de Navidad, parece que el curso escolar de sus pequeños será el que determine cuándo y cómo hará la mudanza definitiva.