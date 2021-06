«Es muy difícil contar con palabras la tristeza de su familia y de quienes nos consideramos sus amigos”, ha afirmado el presentador.

Compañeros de televisión, amigos… Todos están pendientes de Mila Ximénez cuando existe cierto hermetismo sobre su estado de salud. Uno de los últimos en pronunciarse ha sido Christian Gálvez quien le ha dedicado un sentido mensaje.

“Es muy difícil no llevar esta mañana a Mila Ximénez en el corazón y en el pensamiento», ha comenzado recordando a su audiencia en du programa de radio, ‘De Sábado con Christian Gálvez’, de ‘Cadena 100’. Ha explicado del siguiente modo el sentir de aquellos que son su familia y amigos: «Es muy difícil contar con palabras la tristeza de su familia y de quienes nos consideramos sus amigos”.

No ha dudado en agradecer su trabajo durante años en televisión: “Es cuestión de gratitud por los buenos ratos, por los grandes momentos de televisión, por conjugar con todas las letras el verbo entretener». Añadía que él, también iba a seguir entreteniendo en este mañana de sábado aunque fuera «un poco más triste». Concluía de la siguiente forma: «Pero sin perder nunca la esperanza”.

Este sentido mensaje se produce cuando la casa de Mila Ximénez se ha convertido en el epicentro de la prensa. El reciente viaje de su hija, Alba Santana, a Madrid desde Ámsterdam -donde reside- hizo saltar todas las alarmas sobre el empeoramiento de su estado. La colaboradora lleva un año luchando contra un cáncer de pulmón.

No solo Christian Gálvez se ha pronunciado sobre ella en las últimas horas, Ágatha Ruiz de la Prada también ha aprovechado para tenerla muy presente cuando ha agradecido el último galardón que le han concedido. «Este premio se lo voy a dedicar a mi amiga Mila Ximénez. Está pasando un momento horrible, pero todos la vamos a ayudar a que lo pase un poquito mejor», dijo en la Pasarela Larios celebrada en Málaga. Previamente al acto, reconocía a la prensa que estaba muy pendiente de su evolución: «Estos últimos días no he hablado con ella, pero estoy muy atenta».

Arropada por los suyos

La preocupación por Mila Ximénez ha ido creciendo durante las últimas horas. Todo como consecuencia de los movimientos que se han visto en las inmediaciones de su hogar. Está arropada por los suyos, entre ellos, sus hermanos Concha y Manolo que llegaban el pasado jueves poco después de que lo hiciera su hija.

Una semana antes, Mila Ximénez tuvo que ser ingresado en la madrileña clínica ‘La Luz’. Recibió el alta y abandonó el hospital en silla de ruedas, tal y como ha publicado la revista SEMANA. La periodista comenzó una dura lucha contra el cáncer en junio de 2020 desde entonces hizo frente a un tratamiento muy duro. Fue ella misma quien compartió la noticia con la audiencia. «Me dijeron que tengo un tumor, un cáncer de pulmón, ese es el diagnóstico. Tengo un cáncer».