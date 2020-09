En este número de SEMANA podéis encontrar las primeras imágenes de Pablo Rivero con su marido y su hijo: «En casa somos tres», ha dicho el actor

Ha sido una de las noticias de la semana. El actor de ‘Cuéntame cómo pasó‘ anunció este mismo lunes que era padre de un hijo y mostró por primera vez a su familia con una bonita fotografía en la que aparecían de espaldas a orillas de la playa: «En mi familia somos tres chicos«, anunciaba. Este miércoles, SEMANA sale a la venta y lo hace con un amplío reportaje fotográfico de Pablo Rivero junto a su familia por primera vez. Estas son las primeras imágenes del actor conocido por su papel como Toni Alcantará en ‘Cuéntame’ con su marido y su hijo.

Las fotos más familiares de Pablo Rivero con su marido y su hijo

En el interior de tu revista favorita, que ya puede encontrar de forma física en los quioscos, o descargando la versión online AQUÍ, encontraréis las imágenes de Pablo y su familia disfrutando de un agradable paseo por Madrid, donde comparte el hogar con su marido y el hijo que tienen en común. SEMANA ofrece unas imágenes en exclusiva donde se muestra al actor de ‘Cuéntame’ felizmente casado y con una preciosa familia donde pasan un divertido día por la sierra de Madrid y aprovechan su teléfono móvil para inmortalizar los momentos tan buenos que pasan los tres juntos. El pequeño parece estar muy unido a sus papás y no se suelta ni un solo momento de la mano de ellos, que están muy pendientes del pequeño. Además, en este número podréis encontrar algunos detalles hasta ahora desconocidos de cómo es la vida de Pablo Rivero con su familia.

El actor anunció la noticia de que tenía un hijo

Pablo Rivero quiso compartir esta feliz noticia con todos sus seguidores: «Sabéis que no soy muy dado a publicar fotos de mi vida privada, sobre todo por mantener a mis seres queridos al margen del rollo que es la exposición mediática», comenzaba diciendo en su post que revolucionó las redes sociales. «Esto no implica que haya mantenido en secreto mi vida familiar. Ni mucho menos, no puedo estar más orgulloso de ella. En casa somos tres chicos y no podemos ser más afortunados por la familia que formamos y por la gente maravillosa que tenemos a nuestro lado», añadía a la publicación donde además aparecía una imagen de los tres en un enclave único. Como colofón a su mensaje, el artista pide «respeto, intimidad y felicidad para todos ❤️🙏 » e incluye un hashtag con las palabras «suerte la mía». Si quieres conocer más detalles de esta relación y ver las fotos más familiares de Pablo Rivero junto a su marido y su hijo, corre a tu kiosco más cercano antes de que se agoten.