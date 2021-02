La colaboradora de televisión está encantada con el libro de cocina que publica con SEMANA, pero su felicidad se ha visto empañada al tener que ser operada de urgencia.

Lydia Lozano es la protagonista del nuevo número de SEMANA. La colaboradora de ‘Sálvame’ ha querido dar una entrevista en EXCLUSIVA, la más sincera y esperada, en las páginas del nuevo número de tu revista favorita de corazón antes de entrar en quirófano. Lydia no ha podido evitar mostrar el miedo que sentía al tener que someterse a una intervención de estas características, con el fin de curar un aplastamiento de médula que le estaba haciendo vivir con un hormigueo constante en las manos.

«Temía quedarme en silla de ruedas», declara Lydia Lozano en esta entrevista EXCLUSIVA. La colaboradora de 'Sálvame' ha tenido que ser operada de urgencia después de que se quedara sin sensibilidad en las manos.

A pesar de lo que le han dicho los médicos, Lydia Lozano declara a SEMANA el temor que ha tenido en todo momento por la operación. «No me lo esperaba y aunque los médicos me tranquilizaron y me dijeron que esta operación se hacía todos los días, a mi me daba pavor». La colaboradora de ‘Sálvame’ explica en esta entrevista los motivos que le han obligado a pasar por el quirófano.

La noticia de su operación coincide con el nuevo proyecto profesional de Lydia de la mano de SEMANA. Como hacía hace unos meses su compañera de trabajo, Belén Esteban, ella también publica su primer libro de recetas. «SEMANA me ha propuesto un proyecto muy bonito», comenta orgullosa. El hecho de que lleve tantos años organizando comidas y cenas en su casa, ha hecho que ahora quiera dejar por escrito algunos de los platos que elabora en sus momentos de intimidad en casa.

«Yo hago muchas fiestas y cada vez que vienen mis amigos, triunfo», explica Lydia Lozano. Se ha atrevido con todo: recetas caseras, guisos, pescados, carnes, postres, cócteles y sus trucos de cocina. El primer libro de recetas que sale a la venta junto a SEMANA este miércoles 24 de febrero.

Pero no es lo único que trae el nuevo número de tu revista favorita de corazón. Y es que Carmen Janeiro vuelve a ser protagonista de SEMANA. La hermana de Jesulín de Ubrique prepara su nueva vida en Portugal al lado de su pareja, Luis Masaveu. Entérate de todos los detalles de la nueva etapa de la pareja en EXCLUSIVA.

Además, os mostramos las imágenes más cómplices de Paz Padilla y su hija, Anna Ferrer Padilla, en las playas de Cádiz, hasta donde se desplazaron por motivos laborales. Y después de varias semanas desaparecida de la pequeña pantalla, SEMANA os enseña todas las imágenes de Mila Ximénez en su reaparición.

Además, os mostramos las imágenes más cómplices de Paz Padilla y su hija, Anna Ferrer Padilla, en las playas de Cádiz, hasta donde se desplazaron por motivos laborales. Y después de varias semanas desaparecida de la pequeña pantalla, SEMANA os enseña todas las imágenes de Mila Ximénez en su reaparición.