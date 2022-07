Han sido semanas muy convulsas para Santi Millán y su mujer, Rosa Olucha, que tuvieron que hacer frente a muchos comentarios después de la filtración de un vídeo en el que el presentador aparecía manteniendo relaciones sexuales con otra mujer. Él se mantuvo al margen de todo esto, pero su mujer dio la cara por él y emitió un comunicado defendiendo a su marido. La aparición de este vídeo no ha hecho estragos en la pareja, quienes están disfrutando de unas exclusivas vacaciones en Menorca. Además, la mujer del presentador ha compartido varias imágenes de su estancia en la isla balear donde ¡Santi Millán aparece desnudo!

Tal y como se puede ver en las imágenes que hay sobre estas líneas, la pareja está disfrutando de unas idílicas vacaciones a bordo de una espectacular embarcación. Están aprovechando estos días de asueto para desconectar de todo lo ocurrido durante las últimas semanas. Completamente ajenos a cualquier polémica, Santi Millán se da un chapuzón, tal y como Dios lo trajo al mundo. También su mujer parece, aparentemente, que está haciendo topless volviendo a abogar por una libertad completa.

Santi Millán y su mujer disfrutan de una escapada en Menorca

Chapuzones en calas espectaculares, gastronomía balear y la compañía el uno del otro. ¿Qué más le puede hacer falta a la pareja para disfrutar de estos días de desconexión? Tienen todo lo necesario para recargar las pilas de cara a la temporada de septiembre que viene repleta de compromisos profesionales para la pareja. Además, estas merecidas vacaciones llegan en un momento necesario para Santi y Rosa, quienes han tenido que hacer frente a un sinfín de comentarios por parte de los internautas sobre las relaciones sexuales del presentador.

Santi Millán ha sido el protagonista de la actualidad durante un tiempo pero, él ha preferido no comentar nada al respecto. «No pienso hacer ningún comentario. Yo no quiero decir cómo hay que enfocar las cosas, pero la noticia aquí es que se ha cometido un delito», declaró rotundo a ABC por aquel entonces. Desde que pronunciara esas palabras, no ha querido comentar nada más sobre la filtración de este vídeo. Quien sí lo hizo fue su mujer, Rosa Olucha.

El comunicado que emitió Rosa Olucha tras la filtración del vídeo

«A todos los que me preguntáis «cómo estás» o me decís cosas del tipo «lo siento, tienes todo mi apoyo» os comento… Lo primero yo estoy bien. Deberíais de preguntaros cómo está él. Él es el que ha sufrido un ataque a su intimidad, que por cierto, es delito. SU intimidad. Suya y de nadie más. En segundo lugar, no tenéis que sentir pena ni apoyar a nadie. Yo no soy una víctima y aquí no hay ni bandos ni propiedades. Ni él es mío ni yo soy suya. En tercero, para los que no lo sepan (y ya lo siento), existen muchos tipos de familia. En la nuestra, la LIBERTAD, el RESPETO y la TOLERANCIA son los pilares sobre los que hemos construido este proyecto. Hemos caminado muchos kilómetros juntos y muchos más separados, hemos tropezado mil veces, hemos hablado cuando ha hecho falta. hemos cambiado el ritmo cuando nos hemos cansado y, de momento, ni tan mal.

En cuarto, me da mucha pereza ver que a estas alturas el sexo consentido y privado siga causando escándalos. Sí, señores ¡la gente folla! Dentro y fuera de la pareja. Casi me da más pereza que cuando se hace público, la mayoría se apiada de las mujeres con el clásico «pobrecita no se enteraba» o «qué imbécil que se lo permitía». Mierda de sociedad católica y patriarcal. En quinto, los medios de comunicación convencionales dais asco. Habláis de estos temas como «escándalos» cuando en realidad tendréis que hablar de «delitos» o simplemente callar. Espero que los que estaban preocupados por mí, estén ahora más tranquilos. Yo y mi familia, bien. Gracias», se podía leer en el comunicado que compartió Rosa.