Sandra Pica se ha visto obligada a confesar la enfermedad que padece y por la que aún busca solución médica tras se acusada de padecer coronavirus por sus seguidores y crear una polémica de la que trata de salir airosa

Sandra Pica ha visto cómo las críticas en sus redes sociales se han intensificado desde que desapareciese del foco mediático. Si antes los comentarios en su contra eran feroces por su relación polémica con Tom Brusse y su supuesto juego a dos bandas con Julen, ahora la que fuese tentadora de ‘La isla de las tentaciones’ ha visto encrudecerse la visión que tienen sobre ella sus seguidores. El foco está centrado ahora en su estado de salud y es que son muchos los que han señalado que ha dado positivo en coronavirus y esto explicaría su desaparición del foco mediático, algo que ella se ha apresurado a desmentir. Una tajante respuesta a la hora de dejar claro que no ha resultado contagiada en plena quinta ola de la pandemia de coronavirus que ha venido acompañada de otra gran revelación y esta pasa por confesar qué enfermedad realmente sufre y el motivo real por el que ha tenido que pasar por el hospital.

Sandra Pica no ha tenido mayor reparo a la hora de explicar el motivo real que se esconde tras su desaparición del foco mediático. No quiere estar en la palestra y menos si esto viene acompañado de polémica, pero ahora debe regresar a la primera línea de batalla para confesar la enfermedad que le aqueja y el duro proceso que ha llevado las últimas semanas hasta que ha recibido diagnóstico. Eso sí, antes de eso ha dejado claro que no tiene Covid-19 y, ni mucho menos, que sea ella quien haya contagiado a Julen de dicha enfermedad, como así le han acusado muchos seguidores en la nueva oleada de críticas que ha colapsado su perfil público.

Julen ha dado positivo en coronavirus y ha tenido que abandonar el pisito de ‘Solos’. Muchos señalan a Sandra Pica como “culpable”. Ella se ha defendido, asegurando que “si hubiese tenido Covid no habría tenido ningún problema en decirlo, pero ni lo tengo ahora ni lo he tenido. Además, el jueves me pusieron la primera dosis de la vacuna. Que no se diga que yo he contagiado a nadie, porque parece que buscáis la mínima cosa para culparme a mí”, trata de defenderse la joven a través de los stories de su cuenta de Instagram. Un canal por el que ha aprovechado para hablar ahora sin reparos sobre la verdadera enfermedad que padece y que le tiene algo preocupada en los últimos días, en los que se ha tenido que ver envuelta entre prueba médicas y búsqueda de respuestas médicas que le busquen solución.

“Prefería esperar a decir el motivo de mi ingreso, pero quiero aclararlo todo, por lo que se está especulando. A día de hoy mi diagnóstico es una infección cerca del intestino. Las analíticas de sangre son muy alteradas, anemia en grado 3 y PTSD (trastorno por estrés postraumático)”, confiesa Sandra Pica para acabar con los rumores de que haya sido posiblemente contagiada con coronavirus, evidenciando de que lo que le sucede va mucho más allá.

La que fuese novia de Tom Brusse hasta hace tan solo unas semanas aún no tiene un diagnóstico cerrado a lo que le aqueja y que le hace estar en contacto directo con los médicos hasta lograr encontrar una solución para su mal. Sigue a la espera de resultados profesionales que sean determinantes para ver qué le sucede, de dónde le viene el desajuste de su organismo y cómo tratar tanto la infección como el estrés postraumático que padece. Mientras tanto, para pedir clemencia a sus seguidores ante tantos injustificados ataques, explica cómo se encuentra: “Me siento super cansada por la anemia, como que necesito dormir un montón y tengo escalofríos en el cuerpo. Espero estar a tope en breve y deseando que llegue el miércoles para tener los resultados y saber algún diagnóstico más”, confiesa.