El viaje de aventura de Sandra Barneda y Jesús Calleja está siendo algo accidentado. Primero fue la excusa que tuvieron que poner Sandra y Jesús para acceder a un recinto: eran una pareja recién casada. Ahora, escalando el monte Kinabalu, el más alto de toda la región, se ha visto el sufrimiento de Barneda por redes sociales.

“He subido un 4.000. Es una experiencia alucinante”, decía la periodista, visiblemente fatigada por el esfuerzo físico. Barneda se encuentra grabando un ‘Planeta Calleja’ tras sustituirla Jordi González en los debates de ‘GH Dúo’. Sandra pudo disfrutar de momentos mágicos, como ver amanecer en la cima del monte Kinabalu, a 4095 metros de altura. Un lujo por el que ha valido la pena todo su sufrimiento.

Leer más: Sandra Barneda confiesa que se ha casado (y no con Nagore)

“Estás tirada como una colilla”, se jactaba Jesús Calleja de su compañera de viaje, bastante más acostumbrado a este tipo de aventuras que la periodista. También ha dejado ver en las redes sociales cómo lo pasaba al atravesar el “puente colgante más alto del mundo tibetano”. Una experiencia que Sandra no olvidará y que llega en un momento personal óptimo tras haber superado su crisis de pareja con Nagore Robles.

Pareja televisiva avanzada

Tras superar una profunda crisis en su relación, Nagore Robles y Sandra Barneda han afianzado una de las relaciones que mayor cariño siembran en la audiencia. Parecía que la ruptura era un hecho, pero, felizmente, todo se arregló. La suya es una historia de amor que surgió en los platós. Fue en el cumpleaños número 36 de Nagore cuando Sandra colgó la felicitación más dulce: “y por muchos más … ❤️ happy todo for you and you”. Con su relación reconducida y tras el parón de los platós, Sandra Barneda está viviendo una de las aventuras de su vida, aunque no exenta de sufrimiento. Jesús Calleja está dando cuenta de ello.

