Samantha Vallejo Nágera no puede tener mejores palabras hacia Tamara Falcó, la última ganadora de ‘MasterChef Celebrity’, la gran revelación de la temporada. De no saber freír un huevo, la hija de Isabel Preysler ha demostrado tener una capacidad de aprendizaje impresionante, logrando desenvolverse entre los fogones del programa de La 1 como una auténtica chef. Sin embargo, Samantha no es lo que más destaca de ella.

Para Samantha Vallejo Nágera importa más cómo es Tamara Falcó en las distancias cortas que su recién descubierta su faceta como cocinera de élite. Siempre le estará muy agradecida por un gesto que tuvo con su hijo, el popularmente llamado Roscón por haber nacido el día de los Reyes Magos. La forma en la que interactuó con él, le llegó muy hondo a la afamada repostera y ha querido hacer público este bonito momento con nosotros a través del siguiente vídeo: