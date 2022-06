Sin pelos en la lengua, así ha hablado Salvador, el hijo de Amador Mohedano y Rosa Benito, tras escuchar el testimonio de su prima, Rocío Carrasco, en la segunda entrega de su documental, ‘En el nombre de Rocío’. «Ni todos somos tan malos, ni todos somos tan buenos», ha señalado visiblemente molesto con lo que se ha dicho sobre su familia. Además, ha aprovechado para defenderse y cargar públicamente contra su prima.

Salvador Mohedano ha recalcado que ni a sus padres, ni a él nadie les tiene que decir lo que deben argumentar delante de los medios. También ha reconocido que le duele todo este asunto y que no le gusta ver cómo Rocío Carrasco ha retratado a la familia. «Como si todos fuéramos muy malos», ha manifestado durante una conversación con el programa ‘Viva la vida’. Primero ha recordado unas declaraciones de su prima en la primera entrega de su docu-serie donde contó que Antonio David Flores le fue infiel al principio de su relación con una camarera. «Nosotros a mi prima Rocío le dijimos: ‘Ojo con Antonio David’. Se le avisó mil veces, pero como una mujer enamorada no hizo caso a nadie».

Salvador Mohedano, indignado con Rocío Carrasco

El primo de Rocío Carrasco está muy molesto de que el clan Mohedano se encuentre otra vez en el ojo del huracán. «Y ahora viene aquí como si mis tíos fueran unos locos, como si mi tío fuera un racista. Cuando una persona está en contra de 15, es raro que se hayan equivocado los 15. Dan también a entender que mi padre ha manejado los hilos y a mi tía no la manejaba ni Dios». Ha insistido en que Rocío Jurado tenía el talante suficiente para defenderse y que si era necesario sacaba toda su garra.

Además, Salvador Mohedano se ha pronunciado a través de su perfil de Twitter donde ha querido dejar patente que no está del lado de Antonio David Flores. «No le defiendo y para mí fue mal marido, pero buen padre. Ah y otra cosa.. hablas mal de mi tía Gloria pero… ¿La conoces de algo? Si la conocieras no dirías eso», ha indicado. Añade el siguiente mensaje: «Mi prima no habla desde el odio, ¡Qué va! Habla con el remordimiento de no poder dar marcha atrás y poder enmendar todo el daño que le causó a su madre. Ella sabe de sobra que nosotros siempre estuvimos ahí. Ella no».

Por último, el hijo de Rosa Benito ha destacado que él es de «la teoría de RESPETA Y QUIERE a tu madre en vida que luego cuando te falte vendrán los remordimientos de conciencia. Eso también es ley de vida. En mi tía condicionaba quien ella quería. Tenía mucha más personalidad que la que se está intentando hacer ver».