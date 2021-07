Irene Rosales se encuentra en el centro de todas las polémicas. La colaboradora, muy a su pesar, está teniendo que dar muchas explicaciones por parte de su marido, Kiko Rivera. El DJ no solo continúa en guerra con Isabel Pantoja, también se ha enemistado con su prima, Anabel, a quien mandó un reciente mensaje rompiendo lazos con ella. Tras esta determinación, Irene no ha dudado en apaciguar las aguas y darle un sabio consejo.

«Yo hablé con ella y le he dado un consejo», ha contado la sevillana durante su intervención en ‘Viva la vida’. Ha recordado que cada vez que Anabel tiene un incidente con su primo lo hace público en televisión, algo que según su opinión no favorece la relación entre ambos. «Le dije que Kiko estaba enfadado con ella porque cuando le dice algo, cada reacción la cuenta. No hay necesidad de que todo tenga que salir públicamente».

Añadía que esta misma semana se emitió en ‘Sálvame’ el mensaje que Kiko le mandó a su prima para cortar la relación con esta. «A Kiko le da igual porque sabía que podía salir, pero le llena más y le refuerza. Dice: ‘Sigo enfadado y sigo en mis trece’. Kiko cortó la relación con Anabel por los motivos que haya creído. Yo le dije que le diese su tiempo. Uno de los principales motivos de los enfados de la familia es que se hacen públicos».

Irene subrayaba que existen dos conflictos diferenciados, el que mantiene Kiko con su progenitora, y el que ahora tiene con su prima. Además, incidía en que la repercusión pública no favorecía ninguno de ellos. «Yo estoy agotada porque tengo que estar cada fin de semana dando explicaciones de unos enfados que no tienen nada que ver conmigo».

La enemistad entre los primos no ha afectado a la relación que la colaboradora mantiene con Anabel. Y es que ha confesado que ambas se llaman por teléfono de forma regular y ella habla siempre que quiere con sus hijas, Ana y Carlota. «A quien llama es a mí. Yo lo que intento para que no sea la situación tensa es que no esté mi marido».

El regreso de Isabel Pantoja a los escenarios

En plena guerra familiar, la tonadillera prepara su vuelta a los escenario tras un año especialmente difícil. Este 2021 ha estado marcado por el enfrentamiento mediático que mantiene con su hijo. A pesar de que en el ámbito personal las cosas continúan sin enderezarse, en los profesional la artista sí que está sumando proyectos. El pasado mes de mayo regresó a la televisión con ‘Top Star’ donde ejerce de juez. No solo eso, el próximo 7 de agosto volverá a subirse a un escenario. Lo hará en Jerez de la Frontera durante el Festival Tío Pepe donde deleitará a sus fans con sus grandes éxitos y adelantará algunos temas de su nuevo trabajo.