En medio del aluvión mediático que está suscitando la emisión del documental de Julián Muñoz en Telecinco, así como la guerra familiar entre los diversos miembros de la familia, al clan Pantoja le ha salido un nuevo frente. Roxana Luque, madre biológica de Chabelita Pantoja, ha reaparecido y ha vuelto a la palestra para hacer público su mayor sueño: abrazar a la hija de la tonadillera.

Roxana Luque ha convencido una entrevista a un canal de YouTube, el de JuancaVlog, y ha detallado cuáles son son sus planes de futuro. La peruana confiesa que lo que más anhela en la vida es reencontrarse con Chabelita Pantoja y abrazarla de nuevo. «Lo que más deseo en el mundo, te lo puedes imaginar, ojalá pueda producirse algún día. Sí te digo que no pierdo las esperanzas. Solo espero que pase un poco más de tiempo», explica haciendo referencia a la joven, aunque sin mencionarla.

De la misma forma, Roxana se muestra muy tajante y reconoce que el encuentro con Chabelita Pantoja solo depende de una persona, aunque si fuera por ella ya se habrían reencontrado. «No pierdo las esperanzas. Espero que pase un poco más de tiempo… Ya no depende de mí, depende de Dios y de algunas personas, bueno, de una persona en especial. No puedo hablar más. Pero las esperanzas no las pierdo, sigo pensando todos los días en ello», asevera. Cabe recordar que ya antaño, cuando la peruana se sentó en ‘Sábado deluxe’ allá por 2015, Chabelita Pantoja explicó que no tenía ni el más mínimo interés en conocer a su madre biológica porque para ella su única madre es Isabel Pantoja.

De la misma forma, Roxana ha confirmado que su vida ha experimentado un giro de 180º desde la primera vez que habló públicamente. Está en una nueva etapa de su vida y retomando los estudios de secundaria que abandonó a los 13 años para ponerse a trabajar. «Quiero ser alguien en la vida«, admite y hace hincapié en que le gustaría ser congresista para ayudar a las personas y familias que malviven en Perú con pocos recursos.

Roxana relata cómo fue su infancia

En la entrevista con el youtuber JuancaVlog, Roxana Luque ha echado la vista atrás y se ha remontado a su dura y precaria infancia. «Vivía con mis papás, éramos muchos hermanos y mis papás no nos podían dar todas las comodidades. Mi mamá era ama de casa, mi papá trabajaba como peón de obra, su sueldo era muy bajo y nos podía mantener a todo. Había mucho cariño y éramos felices, pero en lo económico, nuestra situación era muy precaria», comenta.