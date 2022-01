Hace unas semanas conocíamos la noticia del nuevo homenaje que había preparado Rocío Carrasco en honor a su madre, Rocío Jurado. Se trata de un concierto que tendrá lugar el próximo 8 de marzo en el Wizink Center de Madrid bajo el nombre de ‘Mujeres cantan a Rocío Jurado’ en el que artistas pondrán voz a las canciones míticas de ‘La Más Grande’. De momento, se desconocen las cantantes que se subirán al escenario pero mucho se ha hablado de la participación de su sobrina, Rosario Mohedano. Sin embargo, ella asegura que de momento no ha recibido la invitación. Te contamos todo.

Rosario Mohedano aclara si participará o no en el homenaje a su tía

La hija de Rosa Benito ha hecho un directo tras un tiempo desaparecida y ha revelado el motivo de su ausencia: había dado positivo en coronavirus. Durante su conexión, ha permitido que sus seguidores contacten con ella y así responder algunas de las preguntas de ellos. Entre ellas, le han preguntado si iba a participar en el mencionado concierto en homenaje a su tía, Rocío Jurado. Sin embargo, Rosario Mohedano asegura que de momento ella no ha recibido invitación alguna.

“Todavía no se han puesto en contacto conmigo», ha comenzado diciendo. Sin embargo, aunque todavía no ha confirmado su participación, asegura que ella siempre la homenajea: «Lo que sí que sé es que cada vez que me subo a un escenario le hago un ‘guiñito’ a mi tía, y cada vez que me levanto de la cama y vivo, el homenaje se lo hago. Ella se merece todos los homenajes del mundo, se lo va a hacer alguien que la adora, así que, seguro que va a quedar súper bonito”, ha desvelado.

La hija de Rosa Benito habla de las secuelas tras el covid

Como hemos dicho anteriormente, Rosario Mohedano se ha mantenido alejada del foco debido a su positivo en coronavirus: «Estuve mala con covid, tuve fiebre, y donde si lo he notado ha sido en la voz… me quedé afónica, he perdido fuerza, mi fuerza y todavía no la he encontrado. Me tiembla mucho la voz por eso tampoco he hecho directos porque era ‘Manolo'», ha comenzado diciendo. Además, ahora su mayor preocupación es recuperarse, ya que en el caso de que le invitaran, si sigue así no podría participar en el concierto: «Ahora lo que tengo que hacer es recuperar la voz, ahora me priman otras cosas… yo ahora no podría cantar en el homenaje”, asegura.

Aunque todavía no se conocen todos los detalles de este concierto benéfico, ya se han comenzado a saber los primeros datos. Además, incluso hemos visto el cartel promocional del mismo. «El próximo ocho de marzo, día internacional de la mujer, en un concierto benéfico y único, mujeres artistas se reunirán para cantar a Rocío Jurado. Entradas YA a la venta en nuestra página web«, anunciaban desde las redes sociales de la sala de conciertos.