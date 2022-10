Rosario Mohedano reconoce a SEMANA que cada día se sorprende por las nuevas declaraciones de Rocío Carrasco en su documental. “Jamás me ha dicho a mí lo que ahora está contando”, dice. La hija de Amador Mohedano mantiene una vida tranquila a pesar del tsunami que azota a su familia. Las revelaciones de su prima, Rocío Carrasco, sobre su madre, Rosa Benito, su padre, Amador Mohedano, e incluso sobre ella misma han desatado un fuerte temporal que no está siendo fácil capear y que, además, duele. Sin embargo, ella dice que “ha hecho callo”.

La hija de Rosa Benito está sorprendida con las palabras de Rocío Carrasco

Durante más de una década ha convivido con ataques de todo tipo y donde al principio hubo rabia e impotencia, ahora hay resignación y esperanza. “Hay que tener paciencia”, se repite como un mantra. Justo el día en que su prima Rocío asegura que ha puesto en manos de sus abogados la opción de denunciar por lo penal a su madre, Rosa Benito, Rosario se sincera con SEMANA sobre cómo está viviendo estos momentos tan convulsos. Lo hace en una noche terrorífica, la que ha preparado Parque de Atracciones de Madrid para presentar sus nuevos espectáculos de Halloween. Pero ella ha aprendido a no tener miedo. O eso dice.

Rosario, en una noche llena de zombies, ¿a ti qué te da miedo?

Mi abuela decía que no hay que tenerle miedo a los muertos, sino a los vivos, y te puedo asegurar que le tengo mucho más miedo a los vivos y más después de lo que todo el mundo está viendo. (Se refiere al documental de su prima Rocío)

Rosario, a veces tú eres muy sincera, te mojas mucho y te llueven palos.

Es que me caen palos incluso sin hacer nada. Yo voy a trabajar y me dan palos, estoy con mis hijos compartiendo un momento de ocio con ellos y me dan palos… Pero yo estoy muy tranquila y muy segura de que lo que vale es mi día a día, mi trabajo y la huella que dejo.

¿Pero se puede estar tranquila levantándote cada día con un titular nuevo, con una información nueva? ¿Se vive tranquila así?

Mira, date cuenta de que, por desgracia, yo llevo viviendo una situación así con titulares inventados e hirientes, durante muchísimo años. Yo tengo que hablar del maltrato personal y profesional que ha habido conmigo durante más de 10 años, que mi hijo mayor tiene 14 años y yo estaba embarazada de él cuando ya me estaban dando palos. A mí eso me ha hecho callo y he aprendido mucho. Me ha servido para afrontar un poco esta nueva situación porque aprendí que hay ciertos profesionales entre comillas, porque profesionales se llaman ellos, que se está demostrando la manera de trabajar que tienen. Yo lo supe hace muchos años, pero creo que mucha gente lo está descubriendo ahora.

¿Qué has aprendido exactamente en los últimos años?

Bueno, la vida lo que me ha enseñado es que hay que tener paciencia en todo y respirar fuerte. Mira, por ejemplo, yo cada vez que escribo un tuit lo releo 80 veces, lo borro, lo cambio, lo guardo en borradores y digo: venga, mejor no lo pongo… Y mira, la verdad es que yo me callo muchísimas cosas pero hay otras que no me puedo callar porque he aprendido que cuando te lo callas parece que es verdad y eso no se puede consentir.

De todo lo que se ha dicho últimamente, ¿qué es lo que más daño te ha hecho? (Lo piensa mucho y se produce un silencio incómodo que tarda en romperse, así que insistimos)

Mira, lo que a mí me supera es la impotencia. El hecho de que me pongan en una tesitura que no es la real, me puede. Yo sé en qué mundo vivo y he aprendido de esto y, como decía mi tía Rocio, a mar revuelto, ganancia de pescadores. A mí me duele porque es de mi familia, hace daño a mi familia, entonces prefiero no decir qué es lo que más daño me ha hecho porque hay mucha gente que precisamente cuando dices lo que te hace daño aprovechan para agarrarse a esos puntos débiles para destruirte y no me da la gana.

¿Qué crees que pensaría tu tía si levantara la cabeza?

No lo sé. Me lo han preguntado mucho y no lo sé. Yo lo que sé es que mi tía Rocío lleva 16 años muerta, 16, que es una vida, y de verdad, hay que avanzar, no podemos quedarnos atrás. Yo tengo que avanzar porque tengo hijos y quiero que ellos conozcan lo mejor de mí y me vean feliz.

Desconoce qué pensaría Rocío Jurado de todo lo que está pasando

¿Tú crees que tu prima Rocío es feliz? (Se lo piensa)

Pues… Ella dice que sí.

¿Pero tú que piensas?

Pues… yo lo que sé es que por desgracia hace como tres meses que no tengo contacto con ella, que no me había pasado nunca, y que, lo sea o no, yo lo que sí que quiero es que lo sea.

Dice que está estudiando emprender acciones legales contra tu madre. ¿Lo hará?

Mira… Esta entrevista es maravillosa, pero es que contestando todo esto no voy a solucionar nada. Lo que puedo decirte es que tenemos que esperar a ver qué ocurre, que yo no me esperaba muchas de las cosas que han pasado, y sigo sorprendiéndome día a día con cosas que están pasando.

¿Cómo está tu madre?

Mira la productora que ahora quiere demandar a mi madre está investigada por la policía judicial y por anticorrupción por un supuesto delito continuado de extorsión, revelación de secretos… Yo tengo 4000 folios en mi casa. Entonces yo no sé cómo la cadena consiente que esa productora siga y que encima se den golpes en el pecho queriéndonos enseñar no sé qué porque no son ejemplo de nada.

Lleva tres meses sin hablar con su prima

¿Te ha afectado profesionalmente todo lo de tu prima?

Bueno, el año pasado sin ir más lejos, cuando promocionaba mis conciertos, si vieras las cosas que me ponían algunos que dicen que defienden a mi prima… Y es que a mí me parece perfecto, yo misma dese hace muchísimos años le decía: “habla, no sé por qué estás callada”. Por eso lo que me ha sorprendido no es que hable, es que con todo lo que hemos hablado ella y yo y a mí no me haya dicho nunca nada de lo que ahora está diciendo públicamente. Y quien me conozca sabe que yo a ella la quiero mucho y que quiero su bien, pero se ha aliado con una productora que a mí me ha hecho mucho daño y antes nos unía eso aparte de todo lo familiar, pero parece que ya no.

¿Todo te ha pillado por sorpresa?

Mira, ella a mí siempre me ha hablado muy bien de mi familia, pero ahora sin decirme nada, a pesar de que nosotras teníamos contacto cuando ella estaba grabando su primera docuserie, de repente, veo que está contando la historia con muchos aspectos que no son así. Entonces yo no entiendo nada, a mí me choca y se lo digo. Pero en privado.

¿Y no te contestó?

Sí, claro que me contestó. Además, por ese entonces estábamos preparando juntas un homenaje a su madre en Chipiona y hablábamos mucho y en ningún momento me dijo: “estoy haciendo esto”. Yo me enteré cuando todo el mundo. Entonces, yo hablo con ella y ella es como: “oye, yo no tengo que darte explicaciones”. Pues genial, pero yo a ti te he escuchado y ahora vas a escucharme a mi y me escuchó. Pero cuando ha pasado el tiempo y ya ha empezado a decir ciertas cosas que no hay por donde cogerlas, ya ha sido ella la que ha dejado de contestarme.

¿Te han sorprendido ciertos ataques a tu madre, a ti…?

Es que a mí no me tenía que haber nombrado y cuando me ha nombrado ha sido desvirtuando la realidad. ¿Pero por qué cuentas esto así?

¿Qué siente Rosario Mohedano cuando oye las cosas que oye desde el sofá de su casa?

¿Sabes qué pasa? Que para responder a esta y otras preguntas similares me han ofrecido auténticos pastizales y yo siempre he dicho que no. Porque hay determinadas cosas en las que no me quiero mojar. Ya está. Y mira yo tengo una familia, tengo una profesión y al final yo tengo que mirar por eso, que llevo muchos años trabajando muy duro, a mi nadie me ha regalado nada… Por eso me duele cuando escucho: a ver si tu prima te va a prohibir cantar las canciones de tu tía. Mira yo pago derechos. Y ella también.