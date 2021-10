No suele prodigarse mucho en actos públicos, pero cuando lo hace, Rosanna Zanetti sabe como encontrar un look ganador. La mujer de David Bisbal acudió esta semana una presentación en Madrid y acertó con un estilismo brillante que no le podía sentar mejor y del que más de una tomará nota para los días de celebración.

Un estilismo brillante

La venezolana apostó por un vestido corto, de manga larga en tonos claros que es de lo más favorecedor. El diseño, que es semitransparente, lleva una parte interior opaca para que esas transparencias se vean solo en la parte de los brazos, el cuello y la zona del pecho. Esa tela superior llevaba además pequeños toques que hacían que Rosanna literalmente brillara bajo la luz de los focos.

Lo acompañó todo con unas sandalias sencillas, también de tonos metalizados. La venezolana aprovechó para apostar por un calzado que irá desapareciendo poco a poco de nuestros armarios en las próximas semanas, ya que con la bajada de las temperaturas no se muestran como lo más acorde al invierno.

Botas, botines y zapatos

Sin embargo, el largo del vestido admite otros calzados como un zapato cerrado, de punta o unas botas altas, aunque habría que escoger unas que fueran acorde al tono y al diseño. En este caso, dado que el diseño es ideal para días festivos y reuniones que admitan ese brillo glam, quizá sería mejor acompañarlo con un calzado de tonos claros.

Pero si queremos darle un giro, también se puede rebajar utilizando unas zapatillas deportivas, que son, junto a las botas camperas y los mocasines de suela track, el calzado de la temporada. Eso sí, si no queremos acorta ópticamente la figura, lo mejor es decantarnos por diseños también de colores claros.

Una noche de flamenco y arte

Este fue el look elegido por Zanetti para acudir como invitada al estreno de la serie documental ‘Lola’, una producción en la que Movistar + repasa la trayectoria vital y profesional de Lola Flores. Allí coincidió con las hijas de la cantante, pero también con invitados tan dispares como Lucía Rivera.

Y por supuesto, dejó patente que después de este tiempo casada con un cantante andaluz, parece que le ha cogido el gusto al flamenco, porque, tal y como mostró la propia modelo en sus redes sociales durante la fiesta posterior, se lo pasó de maravilla bailando y dando las palmas, y además lo hizo con mucho arte. Parece que aún nos quedan muchas facetas por descubrir de Zanetti.