Rosana ha revelado en sus redes sociales el gesto con el que ha querido apoyar a su hermano, quien lucha contra un cáncer de pulmón.

Los seguidores de la cantante Rosana se han quedado perplejos después de descubrir su último gesto. La artista es valiente y sobre todo solidaria con su círculo, hecho que se ha demostrado una vez más en la última imagen que ha publicado en sus redes sociales. Junto a una imagen en la que aparece parte de su rostro y en la que se puede ver que se ha rapado la cabeza en señal de apoyo a su hermano, quien está batallando contra el cáncer, Rosana ha revelado este acto que sus followers han querido aplaudir sin cesar. «Por ti y contigo», ha escrito la intérprete. Cinco hashtag han bastado para confesar que, pese a todo, se muestran muy positivos ante el futuro y la salud de su hermano. «La vida es bonita», «La vida es para compartir», «Lo mejor está por llegar» o «Llegaremos a tiempo» son solo algunas de las frases que la cantante ha posteado.

Se desconoce quién es la persona que ha rapado su cabello y la que le ha ayudado a decir adiós a sus rizos, no obstante, todos sus followers entre los que hay famosos y anónimos han ensalzado este detalle tan especial. Mientras Chenoa le ha comentado con un emoji de corazón, otros muchos usuarios se han emocionado con que ella también se haya rapado la cabeza. Y es que Rosana de esta manera ha querido arropar a su hermano, pues es consciente de que una de las posibles consecuencias cuando te enfrentas a tratamientos como la quimioterapia es la pérdida de cabello, algo que no todo el mundo asume de la misma manera.

A pesar de que Rosana no puede estar cerca de los suyos, ya que se encuentra en Colombia retenida debido al coronavirus, ha querido tener este gesto a miles de kilómetros de los suyos. Su cambio de look es impactante, pero está más que justificado y ni ella ni tampoco su entorno podrán olvidarlo jamás. Uno de sus siete hermanos lucha de manera infatigable contra un cáncer de pulmón, tal y como reveló ella misma tras publicarse su nueva canción ‘La vida es bonita’. «Lo irónico es que me encargáis este himno y justo hoy que la canción está terminada, me dicen que uno de mis hermanos tiene cáncer de pulmón. Hoy necesito que esta canción sea para mi hermano», dijo entre lágrimas. «Saldremos de esta. Estoy contigo aunque no esté ahí», añadió.