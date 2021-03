Rosana está devastada tras tener que despedirse a su hermano a consecuencia de un cáncer de pulmón. Sus palabras de homenaje han sido muy emotivas y hacen llorar a todos

Rosana está experimentando uno de los mayores horrores de su vida y es que el dolor que siente le atenaza el corazón y no le deja consuelo alguno, después de que perdiese a uno de sus hermanos. La cantante está devastada al tener que ser la encargada de informar a sus seguidores y amigos de que su hermano ha perdido la batalla contra el cáncer de pulmón que le fue diagnosticado meses atrás y por el que decidió raparse el pelo para solidarizarse con él y mostrarle todo el apoyo en su lucha. Un gesto muy aplaudido que ayudó a su hermano a comprender que no estaba solo en su batalla, como nunca ha estado gracias al amor incondicional de su familia y amigos, que han estado a su lado hasta su último respiro.

Tras la muerte de su hermano, Rosana ha dado el difícil paso de tener que despedirse de él e informar a todos del durísimo momento que tanto ella como sus seres queridos están atravesando. Lo ha hecho en una emotiva publicación en su perfil de Instagram, en la que ha querido rendirle homenaje a su hermano con una fotografía de ellos en sus años de juventud y que evidencia lo unidos que estaban desde que eran bien pequeños: “La foto no es buena, pero mi hermano la hace buena y bonita como él”, comienza a escribir la cantante, que asegurar tener “la sensación de que la foto está hecha de retales, como esas mantas hechas de pedacitos de tela”. Y a pedacitos siente ahora que está su corazón, roto al tener que despedirse de uno de los pilares más importantes de su vida. Y es que, como dice: “Hay una parte mía que hiciste tú”. Una parte que ahora se queda vacía ante su dolorosa ausencia.

“Ayer te fuiste y hoy me siendo descosida. Tengo un roto por el que entra el frío y rabia, y un montón de cosas que solo deseo dejar de sentir pronto, porque no son buenos remiendos. Nos dejas un montón de recuerdos tan bonitos como tu alma, cosidos con un hilo rojo y con eso me quedo para siempre. Te quiero, te admiro, te respeto y no me costará trabajo no olvidarte, porque siempre serás en quien soy, uno de mis retales favoritos. Hermanito, me tienes a un silbido”, escribía Rosana, rota de dolor por la pérdida, pero en parte reconfortada al saber que su hermano siempre estará en lo que ella es, en su esencia misma y sus canciones, en sus pensamientos, en sus sueños. Siempre con ella.

Rosana siempre ha estado al lado de su hermano, especialmente cuando el año pasado diese a conocer que su hermano estaba en plena lucha contra un cáncer de pulmón. Una noticia que daba a conocer para explicar el motivo por el cual se había rapado la cabeza al cero: “Por ti y contigo hermano”, escribía la artista canaria ante sus más de 300.000 seguidores, que aplaudieron su gesto y le desearon lo mejor para una pronta recuperación de su hermano. Esta no ha podido ser, pero el amor siempre es más fuerte, aunque ahora este amor le haga estar triste y no encontrar consuelo, en el futuro será el motor que le haga seguir adelante y avanzar.