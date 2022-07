Pero el aspecto físico de Rosa López bien podría cambiar muy pronto, pues no descarta convertirse en madre con su novio Iñaki: “Hay que ser muy valiente para ser mamá y sé que se me está pasando el arroz. Tengo 41 años y los ovarios ya me dicen ‘como no te des prisa te voy a pegar un susto’. Me encantaría que hubiera descendencia, mi madre se volvería loca. Tengo al hombre perfecto, la vida perfecta…”, se confesaba en ‘Déjate querer’ con Toñi Moreno hace tan solo unas semanas.