Rosa López, está de enhorabuena. Esta cuarentena va a representar un antes y un después en su vida. La cantante ha hablado en directo con SEMANA a través de nuestros “live” en directo y ha compartido con todos nuestros usuarios una confesión que no ha pasado para nada desapercibida. La artista, que se encuentra patrocinando su nuevo single, `Solo tu sonrisa´, una canción cuyos beneficios irán a parar directamente a la Cruz Roja, para así poder ayudar a los más necesitados, sorprendió a todos los usuarios congregados en nuestra red social revelando que después de tantos años ha vuelto a encontrar el amor. Natural y espontánea, la artista hizo alarde de su espontaneidad y confesó estar enamorada.

Rosa, que siempre se ha mostrado muy pudorosa a la hora de hablar de sus parejas sentimentales, quiso hablar sin entrar en demasiados detalles, del buen momento personal y profesional que está atravesando. En un momento dado de la entrevista, SEMANA quiso preguntarle por la fallida boda de su compañera y amiga, Chenoa. En declaraciones a diferentes medios, la artista explicó las ganas de poder hacerse con el ramo de la novia e incluso intentar aprovechar la oportunidad para conocer a algún chico. Tras ironizar sobre que el momento tendrá que posponerse hasta nueva fecha, la cantante de `Europe´s Living a Celebration´ soltó la bomba: “Ya no hay ramo que valga”, explicaba con guasa la cantante.

“Quién sabe lo que está pasando en este confinamiento”, continuaba contando Rosa López hasta que finalmente decidió abrirse con SEMANA y contar su verdadera situación sentimental. “He conocido a una persona, quien me iba a decir que esta situación me traería esto”, confesaba emocionada y sonrojada. “Estoy súper feliz, ojalá vaya todo genial. Yo creo que es el amor de mi vida, con eso te lo digo todo. No ha hecho falta el ramo de Chenoa”. Con estas declaraciones, Rosa López nos confirma que tras varios años sin tener suerte en el amor, ha encontrado a la persona que le ha devuelto la ilusión.

Vuelve a encontrar el amor

Según declaró hace meses en el programa de Bertín Osborne, solo se ha enamorado dos veces en su vida, y la primera fue cuando era adolescente. Su segundo amor, y uno de los mas importantes para ella, ocurrió al poco de abandonar la famosa academia de ‘Operación Triunfo’. «Me enamoré de un buen médico», fueron sus únicas palabras para una historia que empezó con mucha ilusión pero que tuvo un precipitado final. Aunque la artista siempre ha rehuido hablar de estos temas en sus entrevistas, esta nueva ilusión la ha hecho querer confesarlo para nuestra revista. “Es un hombre normal, buena persona y maravilloso”, eran las palabras que utilizaba Rosa para definir a su actual pareja. Pero pese a sincerarse con el equipo de SEMANA, la ex triunfita quiso explicar que a ella le cuesta muchísimo hablar de estos temas, pero que también es una persona natural y clara.

La cantante nos decía que le había subido la fiebre de la vergüenza que sentía de habernos hecho la confesión. “Es algo muy bonito que yo no tenía pensado encontrar en estos momentos. Estoy viviéndolo y disfrutándolo muchísimo. Tú sabes que no me gusta hablar de mi vida privada. Hay que aprender de todo esto que estamos viviendo y que la prensa rosa se llame rosa por ser bonita y no lo contrario”. Rosa también quiso explicar los valores que ella busca en un hombre para enamorarse. “Mientras sea una persona que venga con buena intención, me da igual si es más bajito o más alto, o si tiene los ojos verdes o marrones. Lo único que me importa es que la intención sea bonita, que sea de verdad y que tenga buen fondo”. “Jamás en mi vida hubiera hablado de nada personal referido a mí misma si no hubiera habido tan buena energía”. La cantante también bromeo con la posibilidad de que su nuevo romance pudiera enfadarse por haber confesado su historia.

Lo importante es que la cantante vuelve a sonreír y pese a la situación delicada que estamos pasando ha sabido encontrar el amor.