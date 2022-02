Rosa López esta semana se ha convertido en una de las grandes protagonistas, acaparando numerosos titulares por su última entrevista, aunque parece que el resultado final no es del todo de su agrado, pues al final se ha generado una gran polémica. La que fuese ganadora de ‘Operación Triunfo’ y representante de Eurovisión no atraviesa el mejor momento profesional, aunque ahora ha encontrado una fórmula para hacerse con las riendas de su carrera musical al declararse artista independiente de los intereses de las discográficas. Un momento que le hace contar con un menor volumen de ingresos, lo cual ha sido solventado solicitando a sus fans el pago de 4,99 euros al crear una plataforma privada en Facebook con los que mantiene contacto directo y con los que ha creado casi una “familia virtual”. Sin embargo, las críticas se han cebado con su iniciativa y con sus declaraciones al respecto, lo que le ha obligado a dar un golpe en la mesa cabreada.

Esta ayuda que Rosa López está recibiendo por parte de sus fans ha sido interpretada por algún medio de comunicación como una supuesta ruina económica. Un extremo que la cantante nunca llegó a decir y que, tal y como ha querido dejar claro ahora, es completamente falsa: “No soy millonaria, pero tampoco estoy en la ruina”. Lo cierto es que la pandemia del coronavirus no ha sido el mejor momento para ningún artista, al suponer un parón en su carrera y la ausencia de ingresos económicos. Esto, unido a que Rosa López ha apostado por ser ella misma la que decida el destino de su propia música, se ha traducido en un momento de incertidumbre que le ha hecho abrir el abanico de posibilidades de ingreso, entre la que no solo está la ayuda de sus fans con donaciones simbólicas, sino también pensar en abrir otros negocios lejos de la música. Pero no está en la ruina, como se ha querido dar a entender desde ciertos medios, molestando sobremanera a la artista.

Rosa López se ha visto en la obligación de explicar su situación económica en las redes sociales para tranquilizar a sus fans, que se han preocupado por si es cierto lo publicado. “Gracias a Dios, puedo vivir de mi trabajo y de mi voz. Eso sí, hasta que llegue el día que me tenga que dedicar a vender papas. Si algo os puedo decir, es que no se me caen los anillos por vender papas”, deja claro la artista que, para no llevar a nuevos equívocos y ver jugosos titulares, matiza además que “no soy ambiciosa con el dinero y no me gusta cobrar por algo que me alegra la vida”.

Pese a ello, ahora sí que le está viniendo bien la ayuda recibida por sus fans, como ella misma declaraba en su entrevista a Formula TV: “Me ayuda muchísimo. No hay trabajo, no hay conciertos. Aunque tuviera trabajo, eso es una gran ayuda”, mantenía. Ahora se ve en la obligación tras las críticas recibidas de concretar que ese exclusivo grupo de fans que le ayudan económicamente se reduce a tan solo 47 personas y que a cambio reciben contenido exclusivo que nadie más puede tener: “El otro día les canté una canción en acústico”, ya decía en su entrevista, donde además adelantaba que “a mí no me gusta hablar de dinero, me gusta hablar de valores, pero las facturas hay que pagarlas todos”.

Pero el dinero que percibe por parte de sus fans no solo van destinado a pagar facturas, sino que también asegura ahora Rosa López que con él ha organizado actos benéficos: “Donamos 7.500 euros a los habitantes de La Palma tras vender algunos vestidos y más productos de marcas y amigos que quisieron colaborar”. Es más, para seguir dando ejemplos de cómo es su economía y que no está precisamente en la ruina, detalla que “he rechazado un montón de empresas que me pagan por enviar saludos o grabar vídeos a cambio de pagos. Si mando un vídeo a alguien, lo hago de corazón, ¿cuántos artistas cobran por estas acciones y a qué precio? ¿Alguna vez he pedido un crowdfunding para realizar algún concierto?”, deja en el aire las respuestas, sabiendo que serán favorables a su causa.

Para rematar su cabreado discurso, Rosa López ha querido dejar claro que no se va a molestar en poner en su sitio a aquellos medios que aseguraron que estaba en la quiebra económica: “Me da mucha pereza ponerme a responder y etiquetar a los que se hayan hecho eco. Hay mucho trabajo y muchos proyectos con ilusión y no puedo pararme a estas banalidades”, sentencia.

