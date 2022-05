Rosa Benito está destrozada. La colaboradora de ‘Ya es mediodía’ está viviendo un miércoles de lo más complicado después de que haya fallecido su cuñada, a la que consideraba su hermana. La que fuera mujer de Amador Mohedano ha querido despedirse de ella con un sentido mensaje, en el que destaca todos los valores que hacían especial a esta persona, con la que tenía una conexión especial.

«Mi hoy, no tiene color, se apagó tu sonrisa, mi cuñada, mi hermana, la que siempre encontraba una solución a todo, siempre positiva, siempre alegre, nunca te vi enfadada en todos los años que estuvimos juntas, 50 largos… una mujer trabajadora como no he conocido, enamorada de su familia, lo más importante para ti, y ya ves que injusta es la vida a veces, ahora que podías disfrutar de todo lo que durante tanto años has luchado», ha empezando escribiendo Rosa Benito.

No tiene dudas de que estará muy presente en su día a día: «Te vas, nos dejas, pero que sepas que no te olvidaré, que siempre serás la sonrisas eterna, que hiciste muy feliz a mi hermano que ahora él me preocupa (que será de él sin ti) mis sobrinos, tus nietos. Cuánto dolor!», continúa diciendo, destacando la difícil etapa que atraviesa ahora su hermano.

Rosa Benito se despide de su cuñada, a la que consideraba hermana

Y se despide de ella haciéndole saber lo feliz que fue junto a ella: «Solo quiero que sepas que te quiero, y hablo en presente, porque siempre estarás en mi vida, en mi corazón aunque hoy esté roto 💔 Vuela alto, muy alto cuña!!! Descansa en Paz 🖤 Hoy una nueva ESTRELLA iluminará el firmamento 🌟🌟🌟🌟», termina diciendo rota.

Junto a este pequeño homenaje, Rosa Benito ha mostrado algunas fotos de todos los momentos que pasaron juntas. Las celebraciones familiares fueron siempre la excusa para verse. Eso les ha permitido compartir momentos juntas, unos momentos que ahora a Rosa le parecen poco. Aún así, el hecho de fotografiarlos les permite ahora tener muchos recuerdos juntas.

Sin parar de recibir mensajes de pésame

Están siendo unas horas complicadas para Rosa Benito y su familia. Han sido muchos los que han querido darle el pésame en estos momentos tan delicados: «Un beso Rosa», le ha mandado Antonio Rossi. «Lo siento ❤️», le hace saber Nacho Montes. Pero no solo los rostros conocidos han querido darle el pésame a la colaboradora de televisión. Han sido muchos los que han querido hacerle saber que la acompañan en el sentimiento: «Lo siento mucho. Un abrazo enorme para la familia. D.E.P. 🕯️», «Lo siento enormemente amiga mía… Todo nuestro cariño y toda nuestra fuerza para un momento tan difícil… Otro ángel más en el cielo que te protegerá toda la vida… Te quiero linda 🙏🦋🖤», «Cuida de tu hermano, te va a necesitar y mucho… no hay palabras… solo dolor, sé de lo que hablo. Un abrazo enorme 💔».

