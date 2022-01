Rosa Benito ha empezado el 2022 con mal pie. Contagiada de coronavirus, la que fuera mujer de Amador Mohedano permanece confinada en su casa de Torrejón de Ardoz, en Madrid. Desde su residencia ha contado cómo está pasando estos días de enfermedad. «Llevaba dos días con un dolor de cabeza muy grande, pero soy una persona que tiene muchas jaquecas en mi vida», ha arrancado diciendo a sus compañeros de ‘Ya son las ocho’. El viernes me hicieron la prueba y salió negativo, pero como tenía catarro me hice la prueba en casa y me ha dado positivo.

«No tengo fiebre ni nada»

«Gracias a Dios no tengo fiebre ni nada», ha añadido. La colaboradora de Mediaset ha recordado que hasta la fecha tiene dos pautas de la vacuna contra el virus, pero conoce «a gente que tiene la tercera y también lo ha cogido». Su sobrina Gloria Camila, presente en el plató, le ha enviado palabras de ánimo: «Tita, te mando todo el ánimo y las fuerzas necesarias para pasarlo. Ahora tienes muchísimo tiempo. Hazte tutoriales… Mata el tiempo como puedas». La aludida replicaba: «Voy a hacer meditación y a evadirme de todo».

A la excuñada de Rocío Jurado le han preguntado por las recientes declaraciones de Rocío Flores sobre su inexistente relación con su madre, Rocío Carrasco. Esto le ha hecho lanzar una importante petición a ambas. «Hoy no he visto televisión, pero os estoy oyendo ahora», contestaba. «Creo que esto lo que lleva es a un sufrimiento por ambas partes. Yo lo único que pido es que se sienten madre e hija, hija y madre, y que tengan que hablar lo que tengan que hablar. No digo que sea mañana o pasado, pero que haya un día en que entre ellas lo consigan. Eso quitará mucho sufrimiento».

Gloria Camila, por su parte, ha querido responder a las declaraciones que Carlota Corredera ha hecho sobre ella y a su sobrina Rocío, a las que considera «desubicadas». Unas palabras que la han dejado «en shock». La joven ha asegurado que respeta «a todo el mundo por igual porque considero que nadie es más que nadie. Soy personaje público y creo que todos nos necesitamos para hacer un programa. El periodista necesita a un personaje público y el personaje necesita al periodista cuando tiene que dar una información y decir determinadas cosas».

Gloria Camila se defiende de los ataques

«He madurado muy rápido para lo que he vivido… No dejo de ser una niña de 25 años que he vivido mis circunstancias, he vivido la vida que me ha tocado y lo he hecho lo mejor que he podido. He intentado dar fuerzas a los míos, estar siempre que se me ha necesitado, apoyar cuando he tenido que hacerlo y voy a seguir haciéndolo», añadía.

Y ha dejado claro que ella no está ni desubicada, ni desorientada, ni nada que se le parezca. Consciente del interés que despierta todo lo relacionado a su vida, cree que se gana la vida dignamente como colaboradora en ‘Ya son las ocho’. No hace daño a nadie y comenta las noticias para las que se cree preparada: «Vengo para hablar de lo que crea y considera que pueda hablar. Cuando me han hecho preguntas he contestado hasta donde he podido», espetaba, sincera.

