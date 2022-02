El testimonio de Rocío Carrasco continúa generando importantes reacciones tanto dentro como fuera de los platós de televisión. La hija de Rocío Jurado está hablando alto y claro sobre los distintos miembros de su familia. Asegura sentirse fuerte para ello después de haber vivido una etapa especialmente complicada. A su lado siempre ha estado su marido, Fidel Albiac. Un personaje que ha sido tremendamente cuestionado durante muchos años. Carmen Borrego ha explicado el rol fundamental que ha jugado en su vida.

La hija de María Teresa Campos ha subrayado que el matrimonio se ha visto afectado por muchos problemas externos. «Hay momentos que ellos no lo han pasado nada bien», ha asegurado durante su intervención en ‘Sábado Deluxe’. Uno de los aspectos que ha querido destacar del marido de su amiga es su aguante. «No he visto a nadie con más paciencia que Fidel». También ha detallado que ha visto muchas veces a Fidel calmándola en momentos muy duros.

El papel de Fidel Albiac

Carmen Borrego también ha revelado que ha sido Fidel quien ha sido el responsable de templar a su amiga. «Yo he visto cantidad de veces a Fidel calmándola a ella. Rocío no ha hecho muchas cosas estos años contra las cosas que se han dicho porque Fidel la frenaba». Ha sido su mejor aliado durante este tiempo a pesar de que ha sido señalado como la persona que movía los hilos.

Asimismo, la hija de María Teresa Campos ha insistido en que si en alguna ocasión él se ha metido de por medio es porque era conocedor de todo lo que estaba pasando y creía que su mujer precisaba su ayuda. «Fidel Albiac vivía con ella y sabía mejor que nadie el dolor de Rocío Carrasco». Además, la pareja durante un tiempo quiso vivir su particular drama de puertas para adentro sin defenderse de forma pública, solo a través de los tribunales. «Sufrir en silencio viendo cómo todo el mundo se hace una campaña contra ti es terrible».

Tras décadas de silencio, Rocío Carrasco comenzó a explicar su historia en la docu-serie ‘Contar la verdad para seguir viva’. Ahora sigue desgranando su verdad a través de ‘Montealto’. Durante su última intervención fue tremendamente dura con algunos miembros de su familia, entre ellos, Gloria Mohedano, Amador Mohedano y José Ortega Cano. Sobre este último dijo que le borraría de la vida de su madre, también que la artista también lo haría. Además, aprovechaba a responder al diestro quien recientemente había calificado su comportamiento de juventud como «irregular». «Yo nunca he tenido un comportamiento ni ilegal ni delictivo. Puede que irregular algo haya hecho en mi vida como irme de mi casa a los 18 años. Yo no conduzco, yo no bebo, yo no cojo coches… No he tenido ningún comportamiento ni delictivo ni ilegal», afirmó con rotundidad.