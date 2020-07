Tras el final de `El Ministerio de el Tiempo´, Rodolfo Sancho estrena su primera película de terror y comenta con SEMANA cómo ha vivido estos últimos meses.

Rodolfo Sancho siempre ha sido un seductor, pero desde hace años ha encontrado la estabilidad junto a Xenia Tostado. Con más de once años de idílica relación, tienen además dos hijos en común con los que se sienten plenamente felices. Con motivo de su regreso al cine con la película `Voces´, un film de terror dirigido por Ángel Gómez, SEMANA ha hablado con el actor para que nos cuente cómo se encuentra personal y profesionalmente tras estos meses de confinamiento y nos revele sus planes futuros de pareja.

¿Eres amante del cine de terror?

Sí, lo soy. Cuando era pequeñito le pedía a mis padres que no me contaran chistes, sino historias de miedo. Es algo que a día de hoy no comprendo todavía, pero era así la cosa.

¿Qué es lo que le da miedo a Rodolfo?

A mí lo que me da miedo es que algo controle mi mente. Por eso, para mí El Resplandor es mi película favorita de terror, porque hay algo dominando el cerebro.

Siempre se dice que en los rodajes de las películas de terror pasan cosas extrañas ¿Os ha ocurrido algo sin explicación que contar en el set de rodaje?

El rodaje fue en una casa de tres plantas gigantes, y en la última, la mitad del espacio estaba tapiado ¿Qué había ahí dentro? Todavía nadie lo sabe. Ángel Gómez dejó una grabadora toda la noche y tampoco aún nos ha dicho que escuchó…

Y durante este encierro ¿Has pasado miedo?

Sí, por eso deje de ver las noticias. Te tiras dos meses escuchando cosas negativas y te acaba provocando ansiedad y angustia, sobre todo cuando tienes niños pequeños. Tengo una hija de cinco años y me daba miedo. Pero una vez más, mi mayor miedo era la mente. Tener puesto los telediarios, hablando todo el rato de muertes, y la niña pudiendo absorber todo eso, no me gustaba.

¿Cómo le explicabas a tus hijos lo que estaba pasando?

Es que no hay forma de explicar esto. Les decía lo típico, que había un virus y que había que intentar no tocar las cosas, pero todo este proceso macabro que hemos vivido ha sido muy horrible…

Teniendo dos hijos ¿No habéis planeado dar el paso de pasar por el altar?

De momento no. No sentimos ninguna necesidad

En última película que hiciste, trabajaste con tu mujer ¿Cómo es trabajar en pareja?

Muy bien. Llevamos muchos años trabajando en esto y sabemos lo que es llegar a casa, cambiar el chip, e irte a cenar. La verdad es que teníamos esa cosa de cómo sería, pero todo fue muy fácil.

¿Dónde pasasteis el confinamiento?

En Fuerteventura. Yo rodaba el 13 de Marzo y me llamaron de un día para otro explicándome que se cancelaba todo. Entonces miré a Xenia, mi mujer, y le dije “vamos a sacar billetes para el sábado, que esto se está poniendo raro”. Yo creo que cogimos el último vuelo que salió de España.

¿Desde cuándo vivís allí?

Por temporadas, hace ya cinco años. Ahora, durante el confinamiento, cobró más sentido que nunca comprar una casa en Fuerteventura.

¿Qué tal tu vuelta a “El Ministerio del Tiempo”? ¿Habrán más temporadas?

Eso se lo tienes que preguntar al director. Es increíble lo de esta serie, nunca se sabe lo que va a pasar. Estoy muy contento con esta cuarta temporada. Creo que es la mejor. Mi personaje ha sufrido un cambio muy divertido y me he sentido muy feliz interpretándolo.

¿Cómo ves la vuelta al trabajo?

Espero que se vaya retomando la normalidad en todos los sectores. Deseo que la gente vuelva a sentir el placer de acudir al cine y luego ir a tomarse un mojito a una terraza.

¿Tienes planes de verano?

Volveré a Fuerteventura. Ese es mi mejor plan.