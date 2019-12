Uno de los nombres propios que más hemos repetido este año ha sido el de Rocío Flores. El paso adelante que dio para defender a su padre en ‘GH VIP 7’ la ha puesto en la picota mediática. Pero no todo el monte es orégano y el 2019 se esfuma con dos frentes abiertos: su posible participación en ‘Supervivientes’ y la sombra de una supuesta estafa relacionada con su negocio.

Las quinielas sobre el elenco de concursantes de la próxima edición de ‘Supervivientes’ ya ha comenzado y una de las que tiene más papeletas de formar parte es Rocío Flores. Viajar a Honduras sería su reto más extremo y confirmaría así su evolución televisiva. Incluso, se ha filtrado que podría cobrar un suculento caché de unos 30.000 euros semanales. Sin embargo, hay a quien no le hace demasiada gracia esta idea, como a su padre Antonio David Flores.

El ex Guardia Civil dio su opinión de manera argumentada: «A Rocío Flores desde que cumplió la mayoría de edad, tanto ‘Gran Hermano’ como ‘Supervivientes’ le han hecho ofertas para que fuera. Ella sí es una fan de ‘Supervivientes’, le encante el ‘reality’ y siempre lo hemos hablado. Me decía que quería ir. Yo no es que me haya negado. Ella, con la edad que tiene, ya es complemente independiente (…) Yo sí que le daba mi opinión, que siempre ha sido la misma. Le decía que no, que no hiciera nada de esto. A partir de aquí, supongo que este año también la habrán llamado para que fuera. Ella sabe mi postura, le he explicado mi postura, pero ella ya es mayor y puede hacer lo que quiera».

Un negocio que puede salirle rana

Desde hace algún tiempo que Rocío Flores compagina sus apariciones en Mediaset con su negocio. La joven trabaja desde casa como nutricionista y ayuda a varias mujeres a conseguir su objetivo. Pero el programa ‘Viva la Vida’ destapó que podría estar siendo estafada por parte de una empresa piramidal que ha sido denunciada en otros países. Las voces más críticas aseguran que la propia Rocío podría estar implicada. Hasta el momento, ella no se ha pronunciado al respecto.