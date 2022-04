El noviazgo entre Rocío Flores y Manuel Bedmar sigue estando en boca de todos. Desde que varias jóvenes se hayan sentado en los platós de Telecinco para contar sus encuentros de alcoba con el joven, el futuro de la relación ha quedado en entredicho. ¿Realmente atraviesan una crisis? ¿Él ha sido infiel a la hija de Antonio David Flores? La colaboradora ha procurado ser muy cauta en lo relativo a su vida amorosa y, hasta la fecha, no se ha pronunciado sobre este asunto.

Quien sí ha roto su silencio sobre todo lo que se estaba diciendo sobre él ha sido el malagueño. Este ha querido zanjar las especulaciones sobre su noviazgo con la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa‘ publicando imágenes cotidianas de la pareja con las que ha querido echar por tierra las habladurías. Este martes ha sido Rocío quien ha hecho lo propio. También de manera sutil, y también en las redes sociales, la joven se ha manifestado.

A través de Stories en Instagram, la hija de Rocío Carrasco ha compartido una instantánea con Manuel en la que ambos posan sonrientes y relajados delante de un espejo. «Martes santo», apunta, sin dar más detalles de dónde se encuentran o de cuáles son sus planes.

Desde que Marta Riesco rompiera en directo con Antonio David Flores, la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ ha desvelado que la hija del malagueño se ha puesto en contacto con ella para mostrarle su preocupación tras su drástica decisión. «Rocío me ha estado consolando estos días, no sé si le sentará mal esto. Respeta la decisión que ha tomado su padre gracias a Dios», ha dicho la periodista.

Con sus palabras parece quedar claro que Rocío Flores ha respetado que su padre se separase de Olga Moreno y ha querido dar un paso para tender puentes con Marta, su compañera de Telecinco. «Le agradezco todas las llamadas que hemos tenido ella y yo. Todo estaba encaminado para que saliera bien. Por eso, el chasco ha sido más grande», ha destacado Riesco.

Cabe recordar que unos días antes de su inesperada y sonada ruptura, Marta Riesco y Antonio David fueron fotografiados en SEMANA. En nuestra revista se publicaron en exclusiva las imágenes más buscadas de la pareja. Aquel reportaje, según Riesco, no molestó a la nieta de ‘la más grande’. «Rocío no se enfadó con la portada, gracias a Dios habíamos retomado la relación Rocío y yo y estábamos súper felices. El motivo de esta ruptura lo he dicho. Él no ha tomado la decisión acerca de mi cumpleaños», ha contado Marta Riesco. No acudió, un plantón que Marta Riesco no perdona y que ha supuesto para ella un antes y un después.

