Este miércoles 1 de junio se cumplen 16 años del fallecimiento de Rocío Jurado, que perdía la vida en su casa de La Moraleja tras una larga lucha contra el cáncer de páncreas que padecía. Su nieta (y su ojito derecho), Rocío Flores, ha acudido al programa en el que trabaja esta misma tarde donde se ha emocionado al recordar a su abuela. Coincidiendo con la fecha de su fallecimiento, ‘Ya son las ocho’ ha preparado un vídeo con algunos de los momentos de ‘La más grande’. Rocío Flores, desde el plató, se ha roto completamente al ver las imágenes de su abuela. «Todo hubiese sido distinto, siempre he dicho que si ella estuviese viva, nada hubiese pasado y todo hubiese sido completamente diferente», ha dicho.

Sonsoles Ónega ha querido hacerle una pregunta directa: si su abuela estuviese aquí, mantendría relación con su madre, Rocío Carrasco. En un primer momento, la joven ha dudado. Sin embargo, cree que efectivamente, así sería. «No lo sé. Imagino que sí, porque ella lo que llevaba por bandera era la unión de su familia. Hubiera hecho todo y más para que su familia no se rompiera. Al final, el hecho de tener una abuela conocida es un privilegio porque siempre podemos recordarla, que gente anónima al final, no tiene estas posibilidades”, ha contado.

La joven ha desvelado que tiene un último recuerdo guardado

Rocío Flores ha asegurado que se acuerda mucho de su abuela y que mantiene muchos recuerdos todavía vivos. Incluso ha revelado que todavía se acuerda de aquel «último recuerdo». Sin embargo, ha preferido no contarlo y quedárselo para ella: «El último momento: no te lo puedo contar, pero sí lo recuerdo, lo tengo en mi memoria presente. Fue algo que pasó, no es lago muy negativo, pero prefiero mantenerlo en secreto”, ha confesado.

Durante su intervención, la influencer ha sorprendido al dedicarle unas palabras de agradecimiento a su madre. «En la etapa en la que ella estuvo peor, mi madre nos quitó pasar ese mal trago de verla mal, eso sí que se lo agradezco a mi madre, no tengo la imagen de verla en mal estado«, ha confesado. El hecho de no estar cerca de su abuela durante la etapa más dura de su enfermedad es algo que Rocío Flores le agradece a su madre, quien estuvo al lado de ella hasta el último día.

Gloria Camila y su sobrina intentaron entrar en la casa de la artista

Será este jueves cuando Gloria Camila Ortega regrese a la que fue su casa, a Montealto. Sin embargo, Rocío Flores ha revelado algo que nadie sabía: «Gloria y yo hace años nos acercamos, intentamos poder pasar, pero no hubo manera, pero lo intentamos», comenzó diciendo. «Si tuviera el dinero en el banco claro que la compraba, sin duda», ha confesado.