Para cerrar un año especialmente complicado, Rocío Flores y Gloria Camila Ortega han hecho las maletas y se han escapado al país vecino. Tía y sobrina se encuentran en París donde, además de visitar los lugares más emblemáticos de la ciudad de la luz, también están aprovechando para desconectar por completo de los conflictos familiares. Ambas nos han hecho partícipes de algunos momentos a través de sus redes.

«Ahora sí, bye España», con estas palabras Rocío Flores se mostraba dispuesta a emprender el vuelo este mismo sábado a la capital gala. Un viaje que demuestra que la sintonía con su tía es muy buena a pesar de que mucho se ha especulado en los últimos meses. Ambas llevan pocas horas en la ciudad, pero ya han tenido tiempo de visitar dos de los monumentos imprescindibles, el Arco de Triunfo y la Torre Eiffel. Precisamente desde esta última ubicación la hija de Antonio David Flores nos regalaba una bonita imagen en la que la veíamos muy abrigada con plumífero y gorro negro.

Jornada de ‘shopping’, un desayuno al más puro estilo francés y recorrer los rincones más bellos de la ciudad… son solo algunas de las actividades en las que están dedicando su tiempo. Este viaje se produce a finales de un año especialmente complicado, posiblemente el más duro en la vida de Rocío Flores. La joven ha estado en el ojo del huracán desde principios de este 2021 como consecuencia del revuelo que causó el testimonio de su madre, Rocío Carrasco, en su sonada docu-serie ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’.

Si esto no fuera poco, la separación de su progenitor, Antonio David Flores, y Olga Moreno ha sido un auténtico mazazo para ella. La joven ha insistido que, pase lo que pase, seguirán estando unidos. «Vamos a ser siempre una familia. Mi hermano está… No pasa nada. Llevamos un año mal, que lo estoy pasando mal, pero es algo que se sabe», afirmó recientemente durante ‘El programa de Ana Rosa’.

Gloria Camila, enfrentada a Rocío Carrasco

Por su parte, la hija de José Ortega Cano se ha enfrentado judicialmente a su hermana, Rocío Carrasco, a consecuencia de los supuestos diarios de Rocío Jurado que podrían ver la luz próximamente. La colaboradora afirmó en ‘Ya son las ocho’ que está en su derecho de hacerlo. «Rocío Jurado tuvo tres hijos, no una. Antes de que lo vendas o lo publiques quiero saber qué es», ha explicado. La joven subrayó que ella desconoce por completo de la existencia de esas reflexiones. «No sé de qué documentos se está hablando y no soy conocedora. Y creo como soy hija legítima me pertenece el derecho de conocerlos antes de que se publiquen con beneficio económico. Yo lucho por conocer esos documentos».