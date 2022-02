Hace unas semanas, Rocío Flores sorprendía sometiéndose a una operación de aumento de pecho. Fue Kiko Hernández quien desveló que la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco había decidido pasar por quirófano para someterse a esta cirugía que tal y como ella mismo ha confesado después, tenía muchas ganas de hacerse desde hace un tiempo. Aunque no le ha pillado en la mejor época personal, la joven se sometió a finales de enero a someterse a esta operación y ¡ya nos ha enseñado el primer resultado de su aumento de pecho! Aunque ella misma ha asegurado que todavía no es la definitiva, ya que tendrá que esperar algo más de tiempo, ya podemos ver como está quedando su pecho tras su operación.

Rocío Flores enseña el resultado de su aumento de pecho

La transformación física de Rocío Flores continúa en camino. Ahora, ha decidido mostrarnos los primeros resultados de su operación de aumento de pecho. La joven ha compartido una fotografía donde asegura que es la primera vez que se pone un vestido después de pasar por quirófano. Ha querido compartir con todos sus seguidores estos primeros resultados. «Primer vestido que me pongo después de la operación y aunque aún no es el resultado definitivo de mi pecho no podéis imaginar la alegría que sentí», ha escrito junto a una batería de imágenes donde se puede ver su pecho más voluminoso.

Rocío Flores continúa recuperándose de su operación. Por este motivo ha querido explicar que todavía tiene que llevar el sujetador postoperatorio para una mayor sujeción pero que para la fotografía, se lo quitó para que sus seguidores pudieran ver mejor el resultado. «Aún no puedo ponerme nada sin el sujetador que me pusieron tras la operación solo me lo quité para la foto», ha dicho. Son muchos los comentarios que ha recibido en la publicación que ha compartido a través de su perfil: «Estás estupenda», «estás guapísima», «Qué belleza» o «Te ha quedado el pecho genial» han sido algunos de los comentarios que ha recibido en sus fotografías.

La joven se operó en una clínica de belleza en la capital

A pesar de estar instalada en Málaga, Rocío Flores se operó en una clínica de Madrid. Esto le ha obligado a no poder acudir a su puesto de trabajo como colaboradora en ‘El programa de AR’ en plena emisión de ‘Montealto: el regreso a casa‘ en la que su madre, Rocío Carrasco, muestra los enseres personales de Rocío Jurado. La joven no puede estar comentando nada de lo ocurrido en estos especiales debido a que se encuentra recuperándose en casa. Además, también ha coincidido con la ruptura (o no ruptura) de su padre con su compañera de trabajo, Marta Riesco, con quien aseguró que no tenía nada de que hablar una vez que se destapó la relación entre su padre y la periodista.