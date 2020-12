«Sigue brillando como lo haces, nos das vida, te amamos. Mi otro regalo de la vida eres tú», ha sido parte de la felicitación que ha escrito la nieta de Rocío Jurado.

Desde que salió de ‘Supervivientes 2020’, Rocío Flores ha apostado por alejarse del foco mediático y llevar una vida de lo más hermética. Sin embargo, la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores es muy asidua a compartir su día a día a través de las redes sociales. Gracias a ello, hemos podido ser testigo de cómo ha iniciado su independencia junto a su chico, Manuel Bedmar, en una nueva casa, así como las celebraciones familiares en estas fechas tan especiales. Este sábado, la joven ha compartido una cariñosa felicitación con motivo del cumpleaños de su hermana, la pequeña Lola.

La hija de Antonio David Flores y Olga Moreno, Lola, ha cumplido este sábado 8 años. Un motivo de peso para que la familia se reuniera al completo y celebrara este día tan especial junto a la pequeña. Rocío Flores era la encargada de compartir el feliz momento a través de sus redes sociales y en él podíamos ver al colaborador de ‘Sálvame’ sosteniendo un gigantesco globo azul en forma de 8 junto a su mujer y sus tres hijos.

«Hoy es el cumpleaños de mi mini yo, mi bebé. 8 añitos de felicidad, te amo«, escribía la nieta de Rocío Jurado junto a la historia de Instagram en la que también veíamos a la cumpleañera sosteniendo una tarta con velas en forma de estrella. De la misma forma, la sobrina de Gloria Camila quiso dedicarle toda una publicación a su hermana del alma y compartió una imagen en la que aparecían de lo más sonrientes junto a la luz de su vida. «Felices 8 añitos a mi mini yo. Sigue brillando como lo haces, nos das vida, te amamos. Mi otro regalo de la vida eres tú», escribía la nieta de «La más grande». Al poco tiempo, la imagen se llenó de un sinfín de bonitos comentarios, entre los que encontramos el del novio de la joven. «Mi niña chica que se me va haciendo grande, te quiero con locura ❤️ felices 8 años y por muchos más años viéndote crecer 😍», aseguraba Manuel Bedmar.

La pequeña Lola, el motivo de felicidad de los Flores

Durante el paso de Rocío Flores por el reality de aventuras de Telecinco, la joven aseguró en múltiples ocasiones que su hermana pequeña había colmado de felicidad los malos momentos por los que ha pasado su familia a raíz de la interminable lucha en los juzgados entre su madre, Rocío Carrasco, y su madre. Sin ir más lejos, la última vez que vimos a la joven en televisión fue a raíz de los testimonios de mujeres que aseguraban que habían mantenido una supuesta relación con el colaborador de ‘Sálvame’ mientras que este estaba casado con Olga Moreno.

Rocío Flores no pudo contenerse y no dudó ni un momento en ponerse frente a las cámaras para defender el matrimonio de su padre asegurando que no iba a permitir que su hermana pequeña pasara por todo lo que ella había vivido. «Basta ya de hacer daño de forma gratuito e intentar romper una familia que lleva veinte años. Dos personas luchando mano a mano con situaciones más duras y más difíciles, agarraditos de la mano luchando por un mismo objetivo que son sus hijos. No me da la gana de que mi hermana pequeña de ocho añitos se críe en una familia desestructurada como en la que me he criado yo. Eso no se lo deseo ni a mi peor enemigo», fue el grito desesperado de la nieta de Rocío Jurado.