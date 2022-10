Rocío Flores está de celebración. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores cumple 26 años este 13 de octubre. Sin embargo, ha querido celebrarlo un día antes aprovechando que el 12 de octubre era festivo en España. Lo ha hecho en un conocido restaurante de Madrid y acompañada de su padre, Antonio David Flores, Marta Riesco y algunos de sus amigos, los que viven en la capital española.

La joven celebra un día antes su cumpleaños en Madrid

El restaurante elegido para hacer una pequeña fiesta ha sido El Columpio. No sabemos el motivo que ha hecho que Rocío Flores se encuentre en Madrid en estos días, pero lo cierto es que le ha venido bien para celebrar este gran día con sus amigos de la capital española. No había rastro de Olga Moreno, que podría encontrarse en Málaga junto a su hija pequeña, Lola.

«De todo corazón gracias por haberme hecho pasar una noche súper bonita 🤍

mis amigas, los dos organizadores 🤣✌️ @antoniodavidflores @marta.riesco y mi equipo @globaltyeuropa 🎉 Cenamos en un restaurante súper 🔝

bonito a reventar y la comida ya ni os cuento 🤭 gracias chicos 🤍 Segundo año consecutivo y os seguís coronando con mis tartas 😍 sois siempre un acierto ✌️ Mis globos fueron clave en la noche, los paseamos por todo Madrid 🤣 y yo feliz de la vida, me encantó el diseño, la verdad, eran muy yo 😌 Para acabar la noche me tenían preparado un rinconcito en @caroclubmadrid lo dimos todo y más 😅 y estuvimos súper a gusto 🥰», ha escrito emocionada y agradecida.

Su padre y Marta Riesco fueron los encargados de organizar la fiesta

Marta Riesco fue una de las encargadas de organizar la fiesta de cumpleaños de Rocío Flores. El hecho de que la periodista estuviera allí pudo ser clave para que Olga Moreno tomara la decisión de no acudir. La sevillana podría haberse quedado en Málaga y no sabemos si finalmente podrá pasar un ratito con la joven para celebrar sus cumpleaños. Hay que recordar que hace unos días fue el día de Olga y Rocío tampoco estuvo presente en las celebraciones. A pesar de que se encontraba en México de vacaciones podría haber sacado un ratito para felicitarla públicamente, pero no lo hizo.