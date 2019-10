2 Mayoría de edad

Cuando Rocío cumplió los dieciocho años y saltó a la fama fue su padre el encargado de aclarar que le había explicado “todos los riesgos de convertirse en personaje mediático” y que habría que “esperar para saber el camino que iba a tomar” pero entonces las deudas no acuciaban a la familia. Gloria Camila no amortiza todas sus declaraciones, Antonio David sí, no sabemos lo que hará Rocío.