El inminente homenaje a Rocío Jurado en Telecinco promete no dejar indiferente a nadie. En especial, a aquellos que más la quisieron. Entre ellos, a sus hijos, Rocío Carrasco, Gloria Camila y José Fernando, una relación fraternal de la que apenas guardan buen recuerdo. Están enfrentados, tanto es así que se da por hecho que tan solo acudirá Rociito, por lo que en plató no se reencontrarán y no vivirán tensión delante de las cámaras, pero quizás sí fuera. Solo tenemos que analizar los próximos movimientos de ambas: está previsto que Gloria Camila acuda a primera hora de la tarde de este martes y posteriormente a ‘Ya son las ocho’, al igual que Rocío, que estará en los estudios de Fuencarral con el especial de su madre. Ambas estarán al mismo tiempo en un mismo punto, lo que, sin duda, facilitaría un cruce entre ellas, ya que los dos programas se «graban uno al lado del otro».

Dado el mal rollo que existe entre ellas, pocos creen que si se encuentran lleguen a cruzar palabra. Hace tan solo unos meses Gloria Camila denunció a su hermana, pues quería conocer los documentos privados de su madre antes de que vieran la luz en televisión, una petición a la que la jueza finalmente no accedió. A pesar de que ‘La Fábrica de la tele’ habría abierto las puertas a todos los familias de la artista, hay quien ha declinado la invitación. Justamente sobre ello se ha pronunciado Joaquín Prat, quien se ha mostrado muy molesto con la posibilidad de que no acudieran ni Gloria Camila ni Rosa Benito por no percibir dinero. «Si hicieran un homenaje a mi padre yo iría encantado», ha dicho indignado y es que el presentador considera que deberían de confirmar su presencia, dando igual quién vaya.

Mientras tanto Gloria Camila no ha querido desvelar sus intenciones. Lo que sí confirmó hace tan solo unos días en el programa en el que ejerce de colaboradora es que no tenía ninguna intención de llamar a su hermana. La hija de Ortega Cano se niega a dar ese paso, aunque sí que ha admitido que le cogería el teléfono y estaría dispuesta a tener una conversación con ella. De momento, queda esperar a conocer el secreto que esconden los 18 contenedores que aguardan las pertenencias de ‘La más grande’ y cómo caerá eso en su entorno. Todos están deseosos de saber más y es que Rocío Carrasco ha dejado claro que ella nunca haría nada que dejara mal la imagen de su madre.

Quien también ha sido preguntada sobre si este homenaje acercará a Rocío y Gloria Camila es Rociito. «Tiempo al tiempo», dijo sin querer entrar en detalles. El tiempo es impredecible, tanto para mucho como para poco, como para después», añadió. Ha aprovechado para cambiar de tema y subrayar que el homenaje «va a ser tal que ya no se te va a ocurrir preguntarme estas cosas».