Rocío Carrasco cobraría un altísimo sueldo por acudir 4 días al mes al plató de ‘Sálvame’, lo que ha molestado profundamente a sus compañeros.

La sección de Rocío Carrasco ‘Hable con ella’ no está cosechando los datos esperados. Telecinco está preocupado porque no consiguen la audiencia que creían, de hecho, cuando está Rociito en plató pierden espectadores. Según ha podido saber SEMANA, la cadena tenía las expectativas muy altas y se han llevado un batacazo al conocer la cuota de pantalla. Solo un día después de que este medio relatara la tensión que existía en la cúpula, se ha descubierto cuál es el sueldo de la hija de Rocío Jurado por estar una hora en el plató. Acude una vez a la semana al programa vespertino, ejerce de defensora de la audiencia y responde a parte de las polémicas de su familia, pero ¿por cuánto sueldo? Las cifras son llamativas, pues podría embolsarse entre 2.500 y 3.000 euros por cada tarde como colaboradora, números que han molestado a parte de sus compañeros. Tal y como ha podido saber esta revista, la diferencia es tal respecto a ellos que a día de hoy existe recelo.

‘La Razón’ desvelaba este jueves que Rociito es la mejor pagada entre los colaboradores de ‘Sálvame’. Sus labores en el programa suponen una nómina cada mes de más de 10.000 euros, un sueldo de cuatro cifras que no ha sentado del todo bien a sus compañeros. Si bien es cierto que este malestar no lo han hecho público, SEMANA ha hablado con parte del plantel y así nos lo confirman. No es fácil para ellos saber que una recién llegada a ‘Sálvame’ duplica, triplica o cuadriplica la retribución que ellos reciben por su trabajo. A pesar de que son conscientes de que Rocío Carrasco genera un gran interés y de que todas sus apariciones copan titulares, también sabe que no alcanza la audiencia esperada.

Como ya dicen, las comparaciones son odiosas y ya son varios los tertulianos de ‘Sálvame’ que se han indignado al conocer su altísimo caché. Su salario es mucho más alto que lo que cobran el resto, incluidos los consagrados y eso ha generado mal rollo. No está siendo fácil para los jefes lidiar con esta situación, aunque ninguno haya hablado hasta ahora sobre ello delante de las cámaras. Ellos, por su parte, confían en que los ánimos se templen de nuevo y olviden muy pronto el acuerdo económico al que ha llegado Rocío Carrasco con la cadena. Cada uno tiene sus condiciones y ellos no pretenden aclarar con nadie la razón por la que Rocío tiene un suculento sueldo nada más llegar a Telecinco.

Rociito sigue adelante con su sección y, aunque es cierto que ha tenido buena acogida entre sus compañeros tras la docuserie, no todos están de acuerdo con el caché firmado. Ella trata de permanecer ajena a estas guerras y tan solo busca centrarse en su colaboración semanal, huyendo así de las asperezas que ha podido generar su aterrizaje.