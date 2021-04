Rocío Carrasco ha respondido a todos aquellos que han tachado a su pareja sentimental, Fidel Albiac, de mantenido, oportunista y vago.

Mantenido, oportunista, vividor, vago. Estas palabras tan solo son un ejemplo de las críticas que Fidel Albiac lleva años soportando. Desde que comenzara su relación con Rocío Carrasco no ha dejado de estar en el ojo del huracán, sin embargo, siempre ha preferido permanecer en la sombra y no hacer ruido ni responder públicamente a las polémicas. Es ahora, dos décadas después de escuchar estos insultos, cuando Rocíito ha respondido a todos aquellos que le han tildado de manera tan despectiva. «No interesaba que estuviera a mi lado y tenían que desprestigiarlo y que humillarlo. Me parece una auténtica vergüenza, me da asco, me da asco que la gente tenga esa facilidad para vomitar cosas que son humillantes y que lo que quieren es dejar mal a alguien que no les ha hecho nada», comienza diciendo Rocío Carrasco en el séptimo capítulo de ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’.

Rocío mantiene que Fidel nunca ha vivido de cara a los demás, sino que todo lo que le ha dado ha sido sin pedirle nada a cambio, una imagen que no tendría parte de su entorno. «Para nada es un interesado, a la vista está. Lo dio todo y se metió en una historia en la que ha salido perjudicado sin pedir nada a cambio y entró en esa relación con el corazón en las manos y me lo dio entero. Si hubiese sido un oportunista la historia hubiera sido otra», explica Rocío Carrasco sobre su actual pareja. Ambos a día de hoy siguen felices y según la propia Rocío, «de glorioso encierro», lo que demuestra que su relación es a prueba de bombas.

En su rostro se refleja el amor que siente por él, prueba de ello, que carcajee y se emocione al hablar del vínculo que mantienen ambos, siendo Fidel según Las Campos «su salvador». Aunque han sido muy pocas las ocasiones en las que se ha podido ver a la pareja de Rocío en las últimas semanas, en todo momento ha señalado que se encuentran tranquilos, una actitud con la que demuestran que se encuentran en calma tras haber confesado su testimonio ante millones de espectadores. De hecho, cabe señalar que son muchos los que han brindado su apoyo a Rocío Carrasco desde que en el mes de marzo comenzara a emitirse la docurserie en Mediaset, ejemplo de ello, Irene Montero o Paz Vega, entre otros rostros conocidos.

Sobre Fidel durante este episodio Rocío también desvela una anécdota desconocida para la audiencia y es que pocos sabían qué fue lo que verdaderamente conquistó a Rocío Jurado de Fidel. Al parecer, el joven tenía mucho talento tocando la guitarra y cantando, una pasión que compartía con su suegra y que, según revela Rocíito, les acercó en su inicio.