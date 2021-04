Rocío Carrasco ha desvelado para qué le regalo supuestamente Antonio David Flores un teléfono móvil a su hija: hacer fotos a su documentación.

El octavo episodio de ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’ no está dejando indiferente a los espectadores de la docuserie. En él narra Rocío Carrasco el cambio de actitud que dio, según su versión, su hija Rocío Flores tras convivir con su padre cada 15 días. Su comportamiento era agresivo y llegaba a humillarla, por lo que pidió auxilio a Antonio David Flores y Olga Moreno. Necesitaba que todo aquello acabara, pero no obtuvo el resultado que esperaba. Tiempo después su padre le entregó un teléfono a su hija para poder hablar con ella cuando lo deseara, un teléfono que Rocíito asegura que se utilizaba para todo menos para eso. «Claro que le da un móvil a escondidas. Yo no le encuentro ese móvil rebuscando en su habitación. Escucho a mi hija con un ruido una noche a las dos y media de la mañana. Me levanté de la cama porque escuché un ruido y cuando llegué mi hija estaba haciendo fotos a documentos y le dije que qué hacía. Me dijo que nada. No era para saber cómo estaba, era para lo que era», ha explicado en el nuevo capítulo de Telecinco.

A pesar de que hace años el malagueño dio a entender que su hija había sufrido consecuencias después de que su madre pillara este teléfono, Rocío Carrasco niega tajantemente que eso fuera así. «Las consecuencias fueron ninguna. Fue ‘Rocío vete a la cama y dame el móvil'», ha explicado la protagonista del documental. De este modo, desmonta de nuevo la versión de su expareja y padre de sus dos hijos, quien, por cierto, acudió para declarar hace tan solo unos días como demandante de su ex a los juzgados contra su ex. El motivo no era otro que reclamar la pensión de su hijo David, ya que mantiene que Rocío Carrasco no le paga la pensión de alimentos desde hace tres años. Una guerra que les mantiene enfrentados a ambos y es que ella también le solicita una gran cantidad de dinero por el mismo motivo.

Este mismo miércoles Rocío Flores ha vuelto a lanzar un órdago a su madre, a quien le pide que llame a su hermano. «Ya no me llames a mí, por lo menos llama a tu hijo», ha espetado en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’. Tras escuchar a su progenitora que no estaba preparada para retomar el contacto y hablar de nuevo con su hija después de casi 10 años sin hablarse, Rocío Flores ruega a su madre que llame a su hermano David. Un acercamiento que se desconoce si se terminará o no produciendo.