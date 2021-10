Rocío Carrasco tiene una cita este lunes en el Juzgado de Alcobendas después de que su hermana, Gloria Camila, presentara una demanda.

Este viernes es la fecha límite para Rocío Carrasco. La hija de Rocío Jurado debe acudir este 15 de octubre al Juzgado de Alcobendas para aportar todos los documentos privados y escritos de su madre después de ser demandada por su hermana. Deberá comparecer, ya que tiene una citación con el juez después de que fuera admitida la demanda de Gloria Camila. No obstante, no será la única que deberá mostrar todos los ficheros a los que han tenido acceso y es que, también deben personarse responsables de La Fábrica de la Tele y de Mediaset. ¿El objetivo de este proceso legal? Frenar que los diarios de Rocío Jurado vean la luz en la segunda temporada de la docuserie, ‘En nombre de Rocío’.

Gloria Camila interpuso una demanda con diligencias preliminares de exhibición de los documentos privados y personales de Rocío Jurado con el fin de cumplir su voluntad. Cabe recordar que la propia artista dijo en varios medios de comunicación que las confesiones que ella escribía cuando estaba sola eran únicamente y exclusivamente para ella misma. «Soy exhibicionista de mi voz, pero esos sentimientos los guardo para mí», dijo ‘La más grande’. Sus palabras dan la razón a Gloria Camila, que considera que estos diarios forman parte del ámbito privado y no de una herencia como se ha hecho ver. Aunque cabe la posibilidad de que Rocío Carrasco se oponga a estas diligencias aportando razones justificadas, los expertos creen que no lo hará.

La fecha ha llegado para ambas y este será sin duda un paso decisivo en la batalla que mantienen. Mientras Rocío Carrasco se ha limitado a decir que «la gente se ha puesto muy nerviosa antes de tiempo», lo cierto es que Gloria Camila ha puesto toda la carne en el asador y es que no planea rendirse. No está dispuesta a que se le haga daño a su padre y hará todo lo posible por frenar la publicación de estos diarios en una docuserie o en cualquier otro formato. Ana María Aldón se pronunciaba hace solo unos días sobre este asunto tan peliagudo: «Ella lo hace por iniciativa propia porque también es hija legítima de salvaguardar el honor y el derecho de la intimidad de lo que dejara o no dejara su madre». Gloria Camila quiere saber qué se cuenta en dichos papeles antes de que se divulguen y luchará porque así sea.

Esta semana se ha revelado que ya han arrancado las grabaciones de la segunda temporada de Rocío Carrasco, un momento que llega tras estudiar minuciosamente todo lo que podía suceder a nivel legal. La cúpula sabe que deben tener todo atado y que no haya vacíos legales, por lo que han observado al detalle documentos, pruebas y testimonios que quieren incluir en el nuevo programa de Rociito. Buscan evitar demandas, ya que en numerosas ocasiones han estado en el punto de mira por ser a veces demasiado explícitos.