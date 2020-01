La aparición de Karelys Rodríguez en la familia Rivera ha desatado un terrible huracán. Tanto es así que en las últimas semanas y tras las últimas declaraciones en las que ella misma aseguró haber mantenido una relación con Cayetano Rivera en el año 2014, todo el círculo del diestro ha sido preguntado por este asunto. Su entorno trata de restar hierro al vínculo que existió y existe a día de hoy entre ellos y, prueba de ello, que su hermano Francisco Rivera haya defendido esta versión públicamente.

Esto es lo que opina Fran Rivera de Karelys Rodríguez

Sin embargo, han sido pocas las ocasiones en las que el torero se ha referido al estado en el que se encuentra su cuñada, Eva González. ¿Evidenciará su actitud una mala relación entre ellos? Indagando precisamente en sus redes sociales, encontramos que ni siquiera son amigos en sus respectivos perfiles. Una distancia que parece no existir con su cuñada, Lourdes Montes, con quien si hay follow en su Instagram.

Gestos que de nuevo llevan a pensar en el enfriamiento entre ellos. De hecho, fue la propia Eva González la que se pronunció hace unos meses sobre su supuesta animadversión hacia la diseñadora de moda. «No, no somos amigas, evidentemente vivimos en ciudades distintas, pero tenemos una relación buenísima», comentó ante los periodistas. Sus palabras dejaban claro que la sintonía entre ellas era cordial, aunque entonces no comentó nada sobre el interés que le generaba tener o no entre sus amigos a la que fuera Miss España en el año 2003.

La presentadora acapara todas las miradas

Pues bien, este hecho una vez más hace saltar las alarmas sobre la amistad que une al matrimonio con la modelo. Aunque la presentadora de ‘La Voz’ siempre trata de huir del revuelo, los acontecimientos que han sucedido en su vida la han convertido en una de las protagonistas de la palestra mediática.