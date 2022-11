Ha sido un año muy convulso para Risto Mejide tras romper su matrimonio con Laura Escanes, con quien llevaba siete años de relación y tenía una hija en común, Roma. Sin embargo, este delicado momento personal no empaña que celebre su 48 años cumpleaños. Eso sí, curiosamente este mismo día, la influencer ha lanzado su podcast en solitario bajo el nombre de ‘Entre el cielo y las nubes‘ tras dar carpetazo al que tenía junto a su ex, ‘Cariño, ¿pero qué dices?’. En este primer episodio, Laura Escanes ha hablado largo y tendido sobre su ruptura con Risto Mejide. A pesar de que el día que emitieron un comunicado parecía que el buen rollo iba a estar presente durante todo el proceso de divorcio, pronto llegaron las indirectas y los darzazos a través de las redes sociales. O incluso el ‘unfollow’. Algo que en los últimos días se ha recrudecido.

Risto Mejide ha compartido con todos sus seguidores que este martes 29 de noviembres celebra una nueva vuelta al sol. Han sido muchas las felicitaciones que ha recibido pero él ha querido compartir una reflexión sobre el momento que está viviendo, lanzando una indirecta a su ex, Laura Escanes: «Hasta ahora la vida me ha regalado 48 años llenos de cosas bonitas. Una familia que me quiere y que me apoya. Dos hijos que son mis verdaderos y únicos amores» ha dicho después de que la influencer haya alimentado la teoría de que el publicista había rehecho su vida.

Risto Mejide agradece a la vida por todo lo bueno que tiene

«Amigos fieles y leales que son de lo bueno, lo mejor. Una profesión que es mi pasión y con la que aprendo y disfruto todos los días. Dormir sin arrepentimientos ni remordimientos ni resentimientos. Estar tranquilo conmigo mismo. Vivir en paz. Amar sin prisa. Escribir sin pausa. Y salud para disfrutarlo todo. Así que sólo puedo añadir: qué bonita la vida. Y gracias a vosotros por todos vuestros mensajes y buenos deseos. Lo mejor está por llegar. Jamás lo dudéis. 😎 #GRACIAS», ha sentenciado al respecto.

Laura Escanes habla abiertamente de su ruptura

Como hemos dicho al principio de este artículo, Laura Escanes ha elegido estrenar su podcast en solitario el mismo día que Risto Mejide cumple años. Lo hace tras haberse ilusionado de nuevo al lado del cantante, Álvaro de Luna. Inevitablemente, en este primer episodio no ha podido evitar no hablar del momento personal por el que está atravesando. Habla de su reciente ruptura con el publicista y de cómo se encuentra: «En general bien. Tengo mis días buenos, mis días malos… Si pienso en ello, estoy mal. Si no pienso, y trabajo y tengo la mente ocupada pues lo voy llevando bien. Lo que más me preocupa de todo es Roma. Es ya lo suficientemente mayor y además que es muy observadora y me va preguntando».

Pese a todo, asegura que no prefiere no hablar mucho para no hacer daño a las personas que más quiere, entre otras, su hija o su expareja, Risto Mejide. «Nunca he contado mis mierdas más mierdas, como para tener que contar ahora o dar explicaciones (…) Se recoge en más sitios y sobre todo intento protegerme de más y guardarme más para mí porque lo que yo vaya a decir no me afecta solo a mí. Ahora tengo una hija, o le puede afectar a Risto o le puede afectar a gente que yo quiero y que no quiero nada malo para ellos. Es como intentar proteger todo mi entorno, pero a la vez yo estoy sin voz y la psicóloga me lo ha dicho, es por todo lo que te callas, por la ansiedad que tienes, vas acumulando muchísimas cosas»