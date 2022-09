La revista SEMANA adelanta su edición y sale a la venta este domingo con motivo del fallecimiento de la Reina Isabel II. Nuestros lectores podrán encontrar mañana mismo, en su kiosko habitual, un número extraordinario de un ejemplar histórico, digno de coleccionista, en el que se repasa la vida y obra de una de las mujeres más emblemáticas del mundo.

En este nuevo número de la revista SEMANA que estará este mismo domingo en los kiosko hacemos un repaso con extraordinarios reportajes fotográficos a la vida y obra de la Reina Isabel II: desde su infancia, su posterior noviazgo con el duque de Edimburgo, su histórica coronación, sus 70 años en el trono, las polémicas que le han rodeado, así como todos los puntos negros que ha habido en sus siete décadas de reinado. Se trata de un número muy especial que rinde tributo a la monarca tras su muerte y que lleva una fotografía de portada exclusiva en España. Una imagen con historia y reconocimiento por parte de la Casa Real británica y agradecimiento de la propia Isabel II.

En el adelanto de la edición de nuestra revista, los lectores encontrarán 106 páginas cargadas de historia y dedicadas a dos grandes reinas: Isabel II de Inglaterra, la reina de las reinas, y Doña Letizia, Reina de España. En este número de SEMANA, disponible a partir de este domingo, ofrecemos un suplemento especial sobre la vida y reinado de la Reina Letizia con motivo de su 50 cumpleaños. Un repaso por la reina, esposa y madre. Además, hay un extraordinario especial con fotografías únicas.

El comienzo de una nueva era

La muerte de Isabel II marca el comienzo de una nueva era para Reino Unido y la Familia Real Británica. Este sábado, 10 de septiembre, Carlos III se ha proclamado como Rey de Inglaterra en un acto institucional con un discurso en el que ha tenido muy presente a su madre. La figura de la soberana va a ser difícilmente de olvidar, eso bien lo sabe el nuevo monarca, quien marca un nuevo rumbo para servir a sus ciudadanos. En su primer discurso dirigido a la nación, el Rey de Inglaterra se dirigió a su hijo mayor y le nombró como el nuevo príncipe de Gales. Además, también tuvo unas palabras de cariño para Harry y su mujer, Meghan Markle.

«Como mi heredero, ahora asume los títulos escoceses que tanto han significado para mí. Me sucede como duque de Cornualles y asume las responsabilidades del ducado de Cornualles que he asumido durante más de cinco décadas. Hoy me enorgullece nombrarlo Príncipe de Gales, Tywysog Cymru, el país cuyo título he tenido el gran privilegio de llevar durante gran parte de mi vida y de mi deber. Con Catherine a su lado, nuestro nuevos Príncipe y Princesa de Gales, lo sé, continuarán inspirando y liderando nuestras conversaciones nacionales, ayudando a trasladar lo marginal al centro de atención, donde se puede brindar ayuda vital», insistió.