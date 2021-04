Así reacciona la joven cuando le preguntan por «las casas de Miami» de las que su madre hace referencia en el documental sobre su vida.

Para Rocío Flores, el documental de sobre la vida de su madre en Telecinco es una doble fuente de experiencias. Por un lado, le ha abierto las puertas a nuevos horizontes profesionales. Por otro, es una importante fuente de preocupaciones. La tormenta mediática que ha desatado la emisión de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva‘ está abriendo viejas heridas en el seno de su familia. Y la coloca a ella en el punto de mira. Más que nunca en sus 25 años de vida.

El relato de Rocío Carrasco sobre su hija cuando esta tenía 9 años

En la emisión del episodio número siete de la docuserie, que se estrenará el 14 abril, Rocío Carrasco destapa, entre lágrimas, la pregunta que le hizo su hija cuando solamente tenía nueve años y en medio del complicado proceso de divorcio con Antonio David Flores: «Llevaba cuatro meses sin ver a mis hijos y quería verlos. Llega Rocío y me dice: ‘Mamá, ¿ahora qué va a pasar con las casas de la abuela de Miami?», relataba. «En ese momento super que todo había cambiado».

Este martes, a la nieta de Rocío Jurado le han preguntado por las palabras que, según su madre, dijo en referencia a las propiedades de la chipionera en Estados Unidos. No se pierda el vídeo para comprobar su reacción cuando aborda este tema. Su cara, entre la sorpresa y la estupefacción, revela de manera clara cuál es su postura al respecto.

Vídeo: Europa Press

Son muchas las cuestiones sobre las que Rocío Carrasco habla a corazón abierto en su documental. Pero su hija no desea hablar sobre esto. Al menos de momento. Prefiere, eso sí, responder al paso de Olga Moreno en ‘Supervivientes 2020’, aunque aclara que ella no es la encargada de defenderla en el plató del ‘reality. «Yo no soy su defensora oficial. No sé cómo decirlo», señala. Cree que ante las cámaras puede ser de utilidad: «Puedo aportar mi experiencia como concursante».

Regresa a Málaga para reencontrarse con su padre

La joven tampoco ha querido pronunciarse sobre los informes que ha publicado el diario ‘El Mundo’ en los que se cuestiona la versión que está dando Rocío Carrasco sobre su intento de suicidio en su documental. Sobre las grabaciones que tendría Antonio David Flores de su abuela y Ortega Cano, la hija de Rocío Carrasco y el ex guardia civil también prefiere mantenerse al margen. Ahora solo desea regresar a Málaga, que tiene «ganas de volver a casa» y reencontrarse con su padre. Y reponer energías para su próxima puesta en escena delante de los focos, para la que no faltan más que unos días.