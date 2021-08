Terelu Campos está molesta con Carmen Borrego por cómo le respondió a un mensaje de ánimo y apoyo público. Mandarle callar y la forma en la que lo hizo le ha dolido y ha tomado una determinación para no caer en el mismo error

Terelu Campos está que trina con su hermana, Carmen Borrego. La relación entre ambas es idílica, pero, como cualquier hermana, siempre acaban tarifando por cuestiones nimias que no ponen en peligro su vínculo, pero que les hace enzarzarse en cruces de reproches o comentarios algo exagerados. Así ha vuelto a suceder ahora, cuando Terelu ha regresado al plató de ‘Viva la Vida’ para responder a la pullita que su hermana le lanzó el pasado jueves por la noche, mientras vivía un momento de tensión al cocinar en ‘La última cena’ con su archienemigo, Kiko Hernández, como compinche y sus excompañeros de ‘Sálvame’ como jueces y comensales. La tensión se sentía en el ambiente y casi se podía cortar con un cuchillo y el hecho de que Terelu Campos escribiese un mensaje a su hermana hizo que Carmen Borrego tuviese un resbalón cuando la respondió mirando a cámara.

Carmen Borrego huyó de ‘Sálvame’ tras recibir un tartazo y los ácidos comentarios de sus compañeros de plató. Juró no regresar más y siempre que ha tenido opción ha cargado contra ellos, lo que venía acompañados de ingentes cantidades de polémica que achicaban haciendo piña el clan Campos al completo. Esto provocó rencillas familiares y el crispamiento de los nervios de Alejandra Rubio y Terelu Campos, especialmente. Pero Carmen Borrego ha querido regresar al plató al que juró no volver para testear cómo están sus enemigos con ella con el paso de los años y ha visto que poco o nada ha cambiado, que la tensión sigue presente y que sigue siendo diana de sus comentarios más irónicos y sus chanzas más pesadas. A sabiendas de que lo estaba pasando mal, Terelu Campos le escribió a su hermana para tranquilizarla, desearle fuerzas y hacerle saber que no estaba sola en su arriesgado regreso al mundo ‘Sálvame’.

“Querida hermana, sobre todo disfruta hoy del programa ‘La última cena’, saca lo mejor de ti, tu humor. No dejes que te lo amarguen por cualquier cosa, sabes hacer televisión, sabes dar espectáculo y sabes cocinar y muy bien, así que a por ellos. Te quiero”, era el mensaje que Terelu Campos le dejaba a su hermana en sus redes sociales la noche en la que cocinaba con Kiko Hernández, además de discutir en voz en grito. La respuesta de Carmen Borrego a tan tierno mensaje de su hermana fue contundente: “Tú calladita”. Un comentario que la periodista ha recibido como un golpe, el cual puede justificar por los nervios que su hermana sentía entre los fogones de ‘La última cena’, pero que aún así le dolió. Es por eso que no ha tenido reparos en reprocharle su actitud a Carmen y dejarle las cositas bien claras desde ‘Viva la Vida’. “No me parece una traición es una torpeza por parte de Carmen. Aprendo y muy rápidamente, cada uno con su pan que se lo coma. Me han dicho ‘yo calladita’, pues yo calladita para todo, para cuando va bien y cuando me va mal”, advertía.