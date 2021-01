Consciente de que está pasando una época complicada, Paz Padilla ha querido sorprender a Belén Esteban con un detalle de lo más acertado. ¿Qué le ha regalado la presentadora de televisión a la ‘princesa del pueblo’?

Paz Padilla no presume de tener una increíble relación de amistad con los colaboradores de ‘Sálvame’, con los que coincide cada vez que acude al plató para presentar. Sin embargo, tiene una relación buena con la mayoría y eso se nota cuando coincide con ellos en las instalaciones de Mediaset. A ninguno de ellos le ha contado algunas de las noticias más importantes de su vida y estos se han enterado de algunas de ellas con el paso del tiempo.

Aunque no confíe en ellos para contarle ciertos aspectos de su vida tras las cámaras, es cierto que Paz Padilla pasa unos buenos y divertidos momentos con algunos colaboradores. De hecho, esto le lleva a tener algún que otro detalle con ellos, sin que haya ninguna fecha especial que celebrar. Eso es lo que ha hecho hace apenas unas horas con Belén Esteban.

Consciente de que la ‘princesa del pueblo’ está pasando unos días complicados en plena polémica con Anabel Pantoja, Paz Padilla le ha mandado un regalo a Belén. Esta no ha dudado en compartir con sus seguidores el regalazo que ha recibido por parte de la humorista, con el que iba acompañado una bonita dedicatoria. Y es que le ha regalado una sudadera de su firma, ‘No ni na’, que puso en marcha con su hija, Anna Ferrer Padilla.

Paz Padilla le ha regalado una sudadera de su marca a Belén Esteban

«¿Vienes a escuchar el mar o a que te escuche él a ti?», aparece en la dedicatoria. Belén Esteban se ha mostrado muy agradecida por este detallazo. Una sudadera que ya se ha vuelto en la más demandada de la firma de la presentadora de televisión y su hija. Una prenda de ropa con varios colores, perfecta para las tardes de playa cuando se va el sol y llega el fresquito.

Este regalo llega en el momento justo. Y es que Belén Esteban está pasando una semana muy complicada, ya que su amistad con Anabel Pantoja pende de un hilo. Este pasado martes, precisamente, tenía un encontronazo con la sobrina de Isabel Pantoja, en relación, una vez más, por las polémicas joyas.

Se ha querido disculpar con la sobrina de Isabel Pantoja

«No me tendría que haber metido, entré y no estuve nada bien. Yo ayer no estuve bien, cuando llegué a casa llamé a Anabel y a Miguel Frigenti. No se ha roto nada entre Anabel y yo. Yo me fui a casa mal. Llamé a los dos y les dije qué pensaba. Creo que los tres perdimos las maneras, creo que lo hicimos fatal, se lo dije a los dos. Lo que ha pasado con las joyas… no voy a nombrar más las joyas. Yo me equivoqué, mi actitud con Anabel no estuvo bien. Me fui mal a mi casa. Con Miguel tampoco estuve bien. Me disculpo», ha declarado Belén Esteban este miércoles al comienzo de ‘Sálvame’.