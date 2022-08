Violeta Magriñán y Fabio Colloricchio están disfrutando de las mieles de su reciente paternidad, tras el nacimiento de su hija Gala el pasado domingo 31 de julio. Eso sí, no todo ha sido un camino de color de rosas, pues la joven influencer tuvo complicaciones durante el parto al presentar una alta fiebre y escalofríos durante el alumbramiento. También ha tenido momentos muy amargos al no saber muy bien qué hacer ante las demandas del bebé, viéndose desbordada por la responsabilidad y confesando incluso que ha sentido “miedo” y que “lo hago todo mal”. Pero por fortuna no está sola. Además de contar con la inestimable ayuda de su familia y los consejos de sus seguidores, comparte la responsabilidad del cuidado de su princesa con Fabio, quien ha tenido un detalle extraordinario con su chica para hacerle estos momentos más dulces si caben y así ayudarla a olvidar esos momentos de estrés que la han desbordado.

Las redes sociales de Violeta y Fabio son ahora un diario de sus aventuras como papás. Disfrutan compartiendo cada detalle del cuidado de su hija Gala y de sus divertidas ocurrencias, por lo que el hecho de que el italiano le ha regalado una exclusiva joya por valor de 7.700 euros no podía quedar fuera de este resumen de su rutina. Se trata de una pulsera de Cartier que ha enamorado a Violeta en el mismo instante en el que ha abierto la caja y ha descubierto la joya que coronaba en su interior. Incluso antes al ver la marca, que ya le daba pistas de que su chico se había rascado el bolsillo con su inesperado detalle.

Fabio ha querido tener un gesto con Violeta para demostrarla todo su amor de una forma material, aunque ya trabaja mucho este aspecto a nivel sentimental. Pero esta vez una pulsera es ideal para decirlo todo y más si se trata de la pulsera LOVE de Cartier en oro blanco, cuyo precio alcanza los 7.700 euros, como así reza en la página web oficial de la firma. Un espacio en el que presentan la joya y todas sus cualidades, formada por dos arcos rígidos y que pueden dividirse, de ahí que incluya un destornillador.

Pero quizá lo que más ilusión le haya hecho a Violeta Magriñán de su inesperado (y caro) regalo es la preciosa dedicatoria que Fabio le ha escrito para demostrarle todo su amor y cómo siempre podrá tener esta pulsera como muestra de su amor y de la hija que han traído al mundo: “Cuando mires esta pulsera quiero que veas ese huevito que llevaste dentro durante nueve meses y que de ahora en adelante será nuestra razón de vivir. Gracias por ser la mamá más guapa y valiente del mundo y por hacerme el papá más feliz del universo”, muestra Violeta en una fotografía compartida en su Instagram presumiendo no solo de obsequio, sino también de novio, quien parece haberle acariciado el corazón con este hermoso detalle.