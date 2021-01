La hija de la tonadillera se ha abierto en canal y ha echado la vista atrás para recordar las felices reuniones familiares en la finca de Paquirri.

Kiko Rivera se volverá a sentar frente a Jorge Javier Vázquez en ‘Domingo Deluxe’ y abrirá su corazón para seguir hablando de su conflicto con su madre, Isabel Pantoja. En el avance del programa, el DJ se ha mostrado dolido con la posición que están tomando tanto su prima, Anabel Pantoja, como su hermana, Chabelita Pantoja, en el conflicto familiar. Ante esto, y tan solo unas pocas horas antes de la emisión del espacio de Telecinco, la hija de la tonadillera ha acudido a sus redes sociales para abrir su corazón y lanzar una profunda reflexión sobre la guerra familiar que, de momento, parece no tener fin.

Chabelita Pantoja se ha abierto en canal con sus seguidores y, a través de su cuenta oficial de Twitter, ha confesado que está triste por toda la situación a la que se está enfrentando su familia. Aquejada con un dolor de cabeza, la joven ha explicado cómo se siente tan solo unas horas antes de que su hermano vuelva a sentarse en ‘Domingo deluxe’ para seguir tirando de la manta en su conflicto con la tonadillera.

Así, la concursante de ‘La casa fuerte 2’ ha echado la vista atrás y ha recordado los buenos momentos que ha pasado en Cantora y lo que ha significado la finca de Medina Sidonea para el resto de su familia. «No valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. No era perfecto, pero esa finca que nos reunía a todos en reuniones familiares, celebraciones, atardeceres… ahora nos separa más que nunca«, escribe.

Una clara reflexión que deja entrever lo mal que lo está pasando por la guerra abierta entre su madre y su hermano y que, sin quererlo, se ha visto salpicada. «De pequeña me tocó actuar como una adulta en muchas situaciones y de adulta, pues bueno, decidí actuar como una niña. Las cosas necesitan su tiempo…«, continúa explicando. Tras estas palabras, Chabelita Pantoja ha insistido en que a lo largo de todo este tiempo «nos tocaba crecer y crecimos, vaya si crecimos«.

«Isa está en un punto muy difícil»

Estas palabras han llegado tan solo unos minutos después de que Irene Rosales confirmara en ‘Viva la vida’ que Isabel Pantoja se había puesto en contacto con su hija, Carlota, para felicitarle el cumpleaños. En medio de su charla en el programa de Telecinco, la mujer de Kiko Rivera ha seguido comentando todo lo sucedido en los últimos días y ha dejado claro que no se puede comparar el conflicto que tiene el Dj con la tonadillera y los problemas que tuvieron la interprete de «Ahora estoy mejor» con la jueza de ‘Idol Kids’.

Aún así, la tertuliana ha hecho hincapié en que no le gustó que su marido hablara de Chabelita Pantoja, aunque insiste en que no lo hizo a malas. «Yo veo que Isa está en un punto muy difícil porque es su hermano y su madre. Kiko quiere que su hermana sea más clara y que no se incline pero él no le ha pedido que se posiciones en ningún momento. El principal problema es la falta de comunicación«, concluye la joven.