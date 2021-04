Rocío Flores ha debutado en televisión, pues ha fichado colmo colaboradora para ‘El programa de Ana Rosa’. Analizamos la opinión de los espectadores.

Con los nervios a flor de piel y muy comedida en su debut, Rocío Flores ha comenzado este viernes como colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’. La joven de 24 años se anunció solo un día antes como un fichaje bomba, una aventura profesional con la que está profundamente feliz. Han sido muchos los ojos puestos en ella en su primera aparición en la pequeña pantalla y así se ha demostrado en redes sociales, donde ha habido opiniones para todos los gustos. Teniendo en cuenta que tras la emisión de la docuserie ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’ que protagoniza su madre, son muchos los que esperaban que su hija rompiera su silencio en televisión, son innumerables los comentarios que se han podido leer en los minutos posteriores a su intervención televisiva.

Aunque hay quien espera que se relaje frente a las cámaras y muestre su verdadero yo, de momento, Rocío Flores va con pies de plomo y mide cada una de sus palabras. «Rocío Flores ya puede espabilar. La veo súper incómoda de colaboradora, entiendo que es la primera vez, pero esta súper cortada», «Veo demasiada condescendencia hacia ella, aunque este para comentar ‘Supervivientes’ también tiene la actualidad sobre su madre, si no quiere hablar de ello ¿para qué va?» o «si habla mal y si no habla también…» son solo algunos de los comentarios que rezan ahora mismo en Twitter. A pesar de que están en plena actualidad las confesiones de su madre, Rocío Carrasco, todo el equipo la ha acogido y no le han insistido para que respondiera a ninguna pregunta incómoda, un gesto que se desconoce si ha firmado por contrato o si bien tan solo se debe a que han querido apoyarla en su estreno como colaboradora.

Mientras tanto hay quien confía en que como ya sucedió con Chabelita, Rocío Flores consiga afianzarse en su puesto de trabajo. «Así empezó Chabelita en #AR9A tímida y muy callada. Ahora se desenvuelve bien. Hay que darle tiempo», dice un espectador, pidiendo paciencia a la audiencia. Al igual que hay quien agradece que se hayan fijado en la nieta de Rocío Jurado para estar en el club social para comentar el reality en el que participa Olga Moreno, ‘Supervivientes’. «Gracias a el programa y a todo su equipo por ponernos a este ángel de colaboradora, a por todas Rocío Flores Carrasco, tu alma es pura, tu belleza es interior», apunta otro televidente. La misma línea que otro que aplaude el trato que le han dado sus nuevos compañeros de trabajo. «Ana hoy me habéis emocionado como nunca, seguir así tratando con educación el tema y sufrimiento de Rocío Flores», dicen.

Eso sí, hay una pregunta que se repite también en algunos mensajes públicos. Hay quien no alcanza a entender por qué sí han contratado a Rocío Flores cuando la joven fue condenada por un episodio de malos tratos que su madre y, en cambio, han despedido a Antonio David cuando él en su caso no fue condenado, si no que su caso fue sobreseído por falta de pruebas.