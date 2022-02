Kiko Rivera ya va por libre y lo ha vuelto a demostrar este miércoles una vez más. Ya no tiene a expertos que le recomienden qué hacer y qué no para triunfar en su carrera musical, prueba de ello, que solo unos días después de romper con ‘Universal Music’ haya cargado duramente contra su hermana. El DJ ha revelado que su hermana se intentó suicidar, siendo este el único momento en el que, según él, pegó a Chabelita. «Pegué a mi hermana una vez, cuando quiso cortarse las venas», ha dicho Kiko, palabras que le han costado un aluvión de críticas por parte de sus seguidores en sus redes sociales. En su mayoría creen que ha sobrepasado todos los límites, de hecho, más de uno le cuestiona si tiene o ha tenido conciencia en algún momento de su vida.

«Ya no sabes qué hacer, iba a decir que vendes hasta a tu madre….. Pero ya lo has hecho», «Que bajo has caído y pensé que con lo de tu madre te habías superado», «Has cruzado los límites, habla de ti pero cosas tan íntimas y delicadas como lo de tu hermana…Te retratas», «Eres un miserable», «Isa debería denunciarte» o «Más bajo no se puede caer» solo algunos de los comentarios que se pueden leer en su último post. Kiko Rivera asegura que tan solo ha contado su verdad en ‘Lecturas’, no obstante, sus followers le recuerdan que no todo vale, tanto es así que muchos de ellos han dicho que le dejarán de seguir. «Desde luego q te dejo de seguir, hasta aquí he llegado contigo», comenta otro. Muchos comentan que ese hecho, sea cierto o no, pertenece a su hermana y que a él ser tan íntimo debería ser ella quien lo contara públicamente y no él.

Son muy pocos los que alcanzan a entender el motivo por el que Kiko Rivera vuelve a hablar de su familia de este modo. A pesar de que en el mes de octubre prometió no volver a hablar de conflictos familiares para centrarse únicamente en su música, el hijo de Isabel Pantoja ha vuelto a faltar a su palabra. Precisamente sobre sus giros repentinos le pregunta una seguidora, quien parece estar segura de la razón por lo que lo hace. «Estaría bien que tuvieses algo de principios y valores…y si eres tan artista dedícate a «cantar»…lo que pasa que eso no te da tanta pasta», apunta otro usuario en la publicación. «¿Duermes con la conciencia tranquila?», añade otro follower.

En solo unas horas Kiko Rivera ha recibido muchísimos mensajes de personas que critican su actitud y es que están convencidos de que si sigue así acabará solo. «Qué mal vas a acabar», «Solo sin nada, tiempo al tiempo» o «Qué solo te vas a ver en la vida, no te mereces otra cosa» son otras opiniones que se pueden leer y que justo hacer referencia a cómo vaticinan su futuro próximo. De momento, Chabelita ha preferido no responderle, ya que quién sabe si lo pondrá en manos de sus abogados y dará el paso de denunciar a su hermano.