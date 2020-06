La cantante Edurne ha charlado con Pablo Motos en ‘El Hormiguero 3.0’. Allí ha hablado de ‘Catarsis’, su último trabajo discográfico. Un álbum que sale a la venta el viernes 5 de junio y que lanza después de cinco años sin sacar disco. En su entrevista con el presentador, la cantante ha contado cómo ha vivido el confinamiento. Un periodo que ha pasado en Manchester, donde vive con su novio, David de Gea, y en las últimas semanas, en España. «Estuve allí en Manchester, pero también tuve que hacer la cuarentena aquí y me ha venido bien para desconectar y descansar», explicaba.

«Voy con un spray desinfectando todo»

La jurado de ‘Got Talent’ ha contado que en el Reino Unido la crisis sanitaria se ha vivido de una manera bastante distinta que en España. «Me da un miedo hablar de Inglaterra y de Manchester… Es broma. Nosotros lo hemos vivido prácticamente como en España. La pena es que no se tomaran medidas sabiendo cómo venía. Nosotros hemos estado confinados en casa sin salir y hemos seguido todas las indicaciones que nos daban en España», apuntaba.

La exconcursante de ‘Operación Triunfo’ ha asegurado que la experiencia del aislamiento le ha dejado algunas manías. Necesita estar segura en todo momento de que su entorno es seguro y está completamente limpio: «Yo voy con un spray desinfectando todo. A mí que no me entre el virus. Aquí no va a llegar».

«Me apetecía regalarle una canción a David»

Edurne hablaba también de su nuevo single, ‘Tal vez’, inspirado en su historia de amor con el jugador del Manchester United. Escribió la canción sin contarle al futbolista lo que estaba preparando. «David no tenía ni idea… Es un disco muy personal. Muy personal porque es la primera vez que estoy involucrada en todo. Me apetecía regalarle a él una canción que hablara de nuestra relación, que para mí es la más bonita y la más especial». La artista mantuvo silencio en todo momento, desde que la compuso hasta que terminó de grabarla. El proceso de creación del sencillo fue una sorpresa para su pareja. Y ésta fue la reacción del deportista al escuchar el tema:»Me esperé y no le dije que era para él. Directamente le di al ‘play’. Cuando escuchó el estribillo y escuchó lo de los nueve años se emocionó mucho».

La canción que Edurne ha escrito para de Gea es toda una declaración de amor que ya arrasa en las emisoras de radio de todo el país. «Tal vez quizá viniste para quedarte aquí / Tal vez quizá te fuiste y no te marchaste de mí / Tal vez no habrá canciones para curarme de ti / Tal vez quizá no sé / Prefiero extrañar, prefiero volver, volver a extrañarte una y otra vez. A jugar a olvidarte, yo no puedo olvidarte / Prefiero llorar, prefiero perder, prefiero ser ciega no volverte a ver / Ya no quiero buscarte, yo prefiero encontrarte

Necesité un día para oír tu nombre / Y para olvidarlo me haría falta un mes / Hace nueve años aún recuerdo dónde / Me diste aquel beso por primera vez / Tal vez quizá no sé, ya te encontré», reza la letra. Pero en su nuevo álbum no todo son canciones de amor. También las hay de desamor. «En este disco hay temas muy personales. Hay de desamor, inspirados en amigos y en personas que conozco. ¡Que nadie piense que se inspiran en David, por favor!».

Al final de su charla, Pablo Motos le ha preguntado qué es lo que crea adicción en Tik Tok. Y es que en estos tres meses de encierro, Edurne ha compartido numerosos videos en la app más de moda entre las ‘celebrities’. «Lo podría resumir en tres cosas. Me río muchísimo y me lo paso súper bien grabándolos. Yo hago o bailes o doblajes o hablando de mi disco. Y algún ‘challenge que hay por ahí», declaraba.