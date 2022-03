Las últimas semanas han sido especialmente movidas en el hogar de José Ortega Cano y Ana María Aldón. Las declaraciones de la diseñadora haciendo alusión a un mal momento con su marido han abierto la caja de Pandora. ¿Hay crisis entre ellos? ¿Podrían estar al borde la ruptura? ¿En qué punto se encuentra su historia de amor? Son preguntas que le han formulado al torero y que, a la vista de las imágenes, no le ha hecho gracia escucharlas.

No se pierda el vídeo para ver la reacción del diestro cuando le plantean cuestiones tan personales en la estación de tren de Atocha a su regreso de Andalucía, donde ha pasado el fin de semana junto a su esposa. Aunque llevaba el rostro oculto bajo la mascarilla sanitaria y las gafas de sol, su cara lo dice todo.

El silencio de José Ortega Cano contrasta con la locuacidad que ha mostrado en televisión. El pasado fin de semana, la diseñadora aclaraba en el plató de ‘Viva la vida’ que no está dispuesta a tirar la toalla en lo relativo a su historia con el matador de toros. Llevan diez años juntos, tienen un hijo en común, y no está dispuesto a echarlo todo por la borda.

«Estoy dispuesta a seguir al lado de la persona que se merece que yo esté a su lado«, explicaba, sincera a Emma García. «No solamente estamos para lo bueno, también estamos para lo malo. No puedes dejar a una persona porque está pasando un bache». Horas después de afirmaciones, compartía una foto junto a su marido en «un maravilloso el día de ayer en el cortijo». En la imagen, ambos posaban sonrientes y aparentemente felices… ajenos a los rumores sobre el final de su idilio. «Enhorabuena a nuestros amigos Mariano y Ángela por el bautismo de su pequeña Ana Patricia 😇. Gracias de todo corazón por hacernos partícipe de este día tan importante», escribía la andaluza en sus redes. Tras unos días de evasión en el Sur de España, la pareja ha regresado a la capital para afrontar sus respectivas rutinas.

«Él ha cambiado», admite Ana María Aldón al hablar de su marido

«En el último año he sentido que está distinto. Desde que empezó la docuserie de Rocío Carrasco, mi marido está ausente. No sé si piensa más en Rocío Jurado, lo que siento es que está más ausente», ha explicado en el programa de Emma García. El estado anímico del torero no es el mismo de siempre. «Él ha cambiado. Está más cabizbajo. Tiene un poco de apatía. Está triste. Yo quiero que esté contento. Quiero que salga y que entre. Quiero verlo en movimiento».

