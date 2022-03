Ana María Aldón está pasando por unas complicadas semanas y ha sido este fin de semana cuando ha explotado después de que Emma García le preguntase sobre su relación con José Ortega Cano. La colaboradora de televisión ha vuelto a reconocer que la serie documental de Rocío Carrasco ha hecho mella en su marido y en su matrimonio. Por ello, le ha reclamado al diestro que hagan planes para poder disfrutar de la vida y no caer en «el pozo de la depresión».

Aunque niegue que su matrimonio esté pasando por una fuerte crisis, Ana María Aldón reconoce que está desanimada y algo aburrida. El punto de inflexión llegó cuando José Ortega Cano se sentó en ‘Viva el verano’ y dejara claro que seguía enamorado de Rocío Jurado. A pesar de que sabe que tiene su lugar junto a su marido, la diseñadora de moda le pide poder seguir disfrutando de la vida. «Yo no soy Rocío Jurado, pero soy persona. Quiero sentir que hago dichoso a mi marido y que es feliz conmigo», exclama.

La semana pasada, Ana María Aldón expresó su deseo de querer disfrutar de la vida, salir de fiesta y divertirse. Unas palabras que, tal y como ha explicado, no han sentado bien en su casa. Por ello, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ insiste en que no le tiene miedo a nada puesto que pasa por un momento en el que quiere hablar en su nombre. «Tengo la necesidad de hablar claramente y lo puedo hacer. Espero que algún momento sea mi etapa. Espero que llegue el momento en el que salgamos y disfrutemos», cuenta.

Sobre los últimos meses en los que se han visto desbordados por los efectos de la serie documental de Rocío Carrasco, Ana María Aldón confiesa que «me he visto otra vez en el pozo de la depresión». Algo por lo que no está dispuesta a volver a pasar. «Tengo mucha necesidad de trabajar, no ya económicamente, tengo necesidad de salir, sentirme realizada, cotizar», expresa.

Esperando el momento de poder salir con su marido

Sigue esperando a que llegue el momento de disfrutar con su marido: «Que pueda salir, pueda entrar, pueda hacer una vida que no hemos podido vivir. No estoy desencantada… a lo mejor estoy esperando si no es mi momento… Mi sitio lo tengo, soy la mujer de mi casa. Lo que no quiero es caer en el pozo de la depresión, lo estoy consiguiendo por mi misma».

Por otro lado, Emma García se ha quedado extrañada ante el hecho de que ninguno de los dos se pregunten cómo están, en clara referencia a la poca comunicación que podría haber entre la colaboradora y el diestro. Sobre esto, Ana María Aldón ha hecho hincapié en que quiere aprovechar el tiempo junto a su marido, al que ve mal: «Lo que quiero que esté bien y que tenga las ganas que yo tengo».